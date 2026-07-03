Irán se prepara para varios días del funeral del ayatolá Alí Jamenei

Un poderoso general que dirige la Guardia Revolucionaria, el brazo paramilitar de Irán, apareció públicamente por primera vez en meses mientras Teherán se preparaba el viernes para el funeral de varios días del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei.

Fotos publicadas en internet por medios estatales mostraron al general Ahmad Vahidi asistiendo a una reunión sobre el funeral de Jamenei, fallecido en febrero a los 86 años, y luego sentado junto a su féretro mientras la teocracia iraní celebraba un servicio más pequeño para él el jueves por la noche cerca de la antigua casa del líder supremo en el centro de Teherán.

Vahidi se ha convertido en una figura clave en la formulación de la postura dura de Irán en las negociaciones para un posible fin permanente de la guerra con Estados Unidos, según expertos. Se cree que forma parte de un pequeño círculo en contacto directo con el nuevo líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jamenei, quien permanece oculto después de que, según informes, resultó herido en los ataques israelíes del 28 de febrero en los que falleció su padre, Ali Jamenei.

El propio Vahidi no había sido visto en público desde el 8 de febrero, semanas antes de que comenzara la guerra de Irán. Israel mató a altos dirigentes del ejército y del gobierno iraní durante la guerra, y también ha amenazado la vida del ayatolá Mojtaba Jamenei.

Un video publicado por medios estatales iraníes mostró la ceremonia de duelo por Jamenei cerca de la husseiniyah en su complejo en Teherán. Un ataque aéreo israelí en los primeros instantes de la guerra mató a Jamenei y algunos familiares. Los medios estatales indicaron que el cuerpo de Jamenei estaba dentro de un ataúd sobre un escenario, con tulipanes rojos alineados frente a él. Lo que parecían ser mariposas de papel colgaban del techo delante de él.

Los dolientes, vestidos de negro y a quienes los medios estatales identificaron como provenientes de familias que perdieron seres queridos en la guerra de 12 días de 2025 y en la reciente guerra de Irán, arrojaron pañuelos y otros objetos para que los asistentes los rozaran contra el ataúd, una práctica común en Irán.

Más tarde, los medios estatales mostraron imágenes del féretro de Jamenei cubierto con una bandera roja con caligrafía blanca que decía “Ya Hussein”, una expresión chií en recuerdo del martirio, en el siglo VII, del nieto del profeta Mahoma. La bandera ondeaba sobre el santuario de cúpula dorada del imán Hussein en Karbala, Irak. También simboliza tradicionalmente tanto la sangre derramada de alguien asesinado injustamente como un llamado a la venganza.

Las fuerzas de seguridad llevaron cargando en alto el viernes por la mañana el ataúd de Jamenei, ahora cubierto con la bandera iraní, mientras llegaba a la Gran Mosalla (Mezquita) de Teherán. Líderes religiosos, funcionarios y dignatarios extranjeros pasaron junto al féretro de Jamenei, así como junto a los de otros familiares suyos asesinados, incluida su nieta de 14 meses, Zahra Mohammadi Golpayegani.

Irán celebrará a partir del sábado un funeral de varios días por Jamenei, y su cuerpo será trasladado a ciudades tanto de Irán como del vecino Irak. Las autoridades planean cerrar calles, el espacio aéreo y pausar la vida cotidiana en Teherán mientras los dolientes conmemoran la vida de Jamenei, quien dirigió Irán durante décadas con mano de hierro mientras se enfrentaba a Occidente.

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Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.