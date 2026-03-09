Irán nombra sucesor al hijo del exlíder supremo mientras la guerra dispara el precio del petróleo

Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido líder supremo de Irán, fue designado el lunes como el próximo gobernante de la República Islámica, lo que pone al frente a un clérigo de línea dura mientras la guerra que se extiende por Oriente Medio disparaba los precios del petróleo e Irán sigue atacando infraestructura energética regional.

Con la teocracia iraní bajo ataque de Estados Unidos e Israel desde hace más de una semana, la Asamblea de Expertos del país eligió al reclusivo clérigo de 56 años, con estrechos vínculos con la Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar del país, como nuevo líder supremo. La Guardia ha estado disparando misiles y drones contra Israel y los estados árabes del Golfo desde que el padre del Jamenei más joven, el ayatolá Alí Jamenei, murió el 28 de febrero durante la primera andanada de la guerra.

El férreo control de Irán sobre el estrecho de Ormuz también ha frenado casi por completo el paso de petroleros por la ruta marítima entre el golfo Pérsico y el golfo de Omán, por donde se transporta una quinta parte del petróleo mundial. El crudo Brent, referencia internacional, se disparó a más de 114 dólares por barril el lunes, alrededor de un 60% más que cuando Israel y Estados Unidos atacaron por primera vez a Irán.

A medida que crecían las preocupaciones globales por el efecto económico, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia al alza de los precios y la calificó de temporal.

“Los precios del petróleo a corto plazo, que bajarán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, es un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo”, escribió Trump en redes sociales.

Irán ha estado atacando a Israel y a bases estadounidenses en la región desde el inicio de la guerra, pero también ha estado lanzando misiles y drones contra infraestructura energética y de agua.

El lunes se provocó un incendio en una instalación petrolera atacada en Fuyaira, Emiratos Árabes Unidos, y Arabia Saudí dijo que había interceptado varios drones que atacaban el yacimiento petrolero de Shaybah.

Israel, mientras tanto, afirmó que haría nuevos bombardeos en el centro de Irán.

Nuevo líder iraní está considerado como aún más de línea dura que su padre

El Jamenei más joven, a quien no se había visto ni escuchado públicamente desde que comenzó la guerra, había sido considerado durante mucho tiempo un posible sucesor. Eso era así incluso antes de que el ataque israelí matara a su padre, y pese a que nunca fue elegido ni designado para un cargo gubernamental.

Parecía haber cierta disensión sobre su selección. Figuras políticas dentro de Irán criticaron la idea de entregar el título de líder supremo por herencia y, con ello, crear una versión clerical del gobierno del sha, derrocado durante la Revolución Islámica de 1979. Pero los principales clérigos de la Asamblea de Expertos probablemente querían que Jamenei llevara adelante la guerra.

Jamenei, de quien se cree que apoya posturas aún más duras que las de su difunto padre, ahora estará al mando de las fuerzas armadas de Irán y de cualquier decisión relacionada con el programa nuclear de Teherán.

Aunque los principales sitios nucleares del país están en ruinas después de que Estados Unidos los bombardeara durante la guerra Israel-Irán de 12 días en junio, todavía hay uranio altamente enriquecido en Irán que está a un paso técnico de alcanzar niveles aptos para armas. Jamenei podría optar por hacer lo que su padre nunca hizo: construir una bomba nuclear.

Israel ya lo ha descrito como un posible objetivo, mientras que Trump lo había calificado de “inaceptable”.

“Queremos a alguien que lleve armonía y paz a Irán”, había dicho Trump.

La Guardia Revolucionaria de Irán emitió un comunicado en el que expresó su apoyo, al igual que el grupo político y militar libanés Hezbollah, respaldado por Irán.

El alto funcionario de seguridad iraní Alí Larijani, en declaraciones a la televisión estatal iraní, elogió a la Asamblea de Expertos por reunirse “valientemente” incluso mientras continuaban los ataques aéreos en Teherán. Señaló que el Jamenei más joven fue entrenado por su padre y que “puede manejar esta situación”.

Crece la indignación regional entre ataques a infraestructura energética y precios disparados

Arabia Saudí arremetió contra Irán tras frustrar un ataque con drones contra su enorme yacimiento petrolero de Shaybah, y afirmó que Teherán sería el “mayor perdedor” si continúa atacando a los estados árabes.

El Ministerio de Exteriores dijo que los ataques iraníes implican “una mayor escalada que tendrá un grave impacto en las relaciones, actualmente y en el futuro”.

Además de atacar instalaciones energéticas también en Emiratos Árabes Unidos, Irán atacó el lunes a Kuwait, Qatar y Bahrein, donde impactó en una zona residencial e hirió a 32 personas, incluidos varios niños, según las autoridades.

Bahrein también ha acusado a Irán de dañar una de sus plantas desalinizadoras, aunque su autoridad de electricidad y agua dijo que el suministro seguía en funcionamiento. Las plantas desalinizadoras abastecen de agua a millones de residentes en la región y a miles de viajeros varados, lo que aviva nuevos temores de riesgos catastróficos en naciones desérticas y áridas.

En Irak, las defensas aéreas derribaron un dron mientras atacaba un complejo militar estadounidense dentro del Aeropuerto Internacional de Bagdad, dijo a AP una fuente de seguridad bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a hablar con la prensa.

No se reportaron heridos ni daños y no estaba claro de inmediato quién estaba detrás del ataque, pero milicias iraquíes proiraníes han atacado la base anteriormente.

En otros lugares, el ejército de Estados Unidos había informado que un miembro del servicio murió por heridas derivadas de un ataque iraní contra tropas en Arabia Saudí el 1 de marzo. Ya han muerto siete soldados estadounidenses.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ordenó a primera hora del lunes que el personal no esencial y las familias de todo el personal abandonaran Arabia Saudí tras la escalada de ataques.

Otras ocho misiones diplomáticas de Estados Unidos han ordenado que se retiren todos salvo el personal clave: Bahrein, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y el consulado en Karachi, Pakistán.

La guerra ha matado al menos a 1.230 personas en Irán, al menos a 397 en Líbano y al menos a 11 en Israel, según funcionarios. Israel informó el domingo de las primeras muertes de soldados, al señalar que dos murieron en el sur de Líbano, donde su ejército combate contra Hezbollah.

Rising informó desde Bangkok y Magdy desde El Cairo. Los periodistas de The Associated Press Sam Metz en Ramala, Cisjordania; Aamer Madhani en Doral, Florida; y Qassem Abdul-Zahra en Bagdad contribuyeron con esta cobertura.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.