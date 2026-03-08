¿Quién es Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá y designado líder supremo de Irán?

Mojtaba Jamenei, un hijo del fallecido líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, que fue nombrado su sucesor el domingo, era considerado desde hace tiempo un aspirante al cargo incluso antes de que un ataque israelí matara a su padre y pese a que nunca había sido elegido ni designado para un puesto en el gobierno.

Figura hermética dentro de la República Islámica, Mojtaba Jamenei no fue visto en público en los días posteriores a un ataque aéreo israelí dirigido contra las oficinas del líder supremo que mató a su padre, de 86 años, al inicio de la guerra. En ese ataque también murió la esposa de Jamenei hijo, Zahra Haddad Adel, que provenía de una familia asociada desde hace tiempo con la teocracia del país.

Mojtaba Jamenei tendrá ahora una voz central en la estrategia de guerra de Irán, con la poderosa Guardia Revolucionaria, la fuerza paramilitar iraní, rindiéndole cuentas. El anuncio de su elección llegó después de señales de una fractura entre funcionarios iraníes mientras Irán aguardaba la decisión de la Asamblea de Expertos, de 88 miembros, un grupo de clérigos que elige al líder supremo.

Su candidatura pudo haber recibido un impulso indirecto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien criticó a Jamenei en una entrevista con el sitio de noticias Axios el jueves e insistió en que debía participar en la selección del próximo líder de Irán. Trump afirmó: “Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es un peso pluma. Tengo que participar en el nombramiento”, al referirse a su operación en la que el ejército de Estados Unidos capturó al exlíder venezolano Nicolás Maduro. Trump añadió: “El hijo de Jamenei es inaceptable para mí. Queremos a alguien que lleve armonía y paz a Irán”.

El perfil del hijo de Jamenei creció tras el ataque aéreo

La idea de que Mojtaba Jamenei reemplazara a su padre había sido criticada por la posibilidad de crear una versión teocrática de la antigua monarquía hereditaria de Irán. Pero su posición se fortaleció después de que su padre y su esposa murieran y se convirtieran en mártires en la guerra contra Estados Unidos e Israel a ojos de los sectores de línea dura.

Jamenei hijo ha ganado control no solo de un ejército iraní ahora en guerra, sino también de una reserva de uranio altamente enriquecido que podría usarse para construir un arma nuclear, si decide decretarlo.

Antes de su elección, Jamenei había ocupado un papel similar al de Ahmad Jomeini, hijo del primer líder supremo de Irán, Ruhollah Jomeini: “Una combinación de ayudante de campo, confidente, guardián de acceso e intermediario de poder”, según United Against Nuclear Iran, un grupo de presión con sede en Estados Unidos.

Nacido en la disidencia

Nacido en 1969 en la ciudad de Mashhad, unos 10 años antes de la Revolución Islámica de 1979 que transformaría Irán, Jamenei creció mientras su padre agitaba contra el sha Mohammad Reza Pahlavi.

Una biografía oficial de Ali Jamenei relata un momento en que la policía secreta del sha, la SAVAK, irrumpió en su casa y golpeó al clérigo. Al despertar después, a Mojtaba y al resto de los hijos de Jamenei les dijeron que su padre se iba de vacaciones.

“Pero yo les dije: ‘No hace falta mentir’. Les dije la verdad”, según habría dicho el Jamenei mayor.

Tras la caída del sha, la familia de Jamenei se mudó a Teherán, la capital de Irán. Jamenei terminaría combatiendo en la guerra Irán-Irak con el Batallón Habib ibn Mazahir, una división de la Guardia Revolucionaria, que vería a varios de sus miembros ascender a poderosos cargos de inteligencia dentro de la organización, probablemente con el respaldo de la familia Jamenei.

Su padre se convirtió en líder supremo en 1989, y pronto Mojtaba Jamenei y su familia tuvieron acceso a miles de millones de dólares y a activos empresariales repartidos por las numerosas bonyads de Irán, o fundaciones, financiadas con industrias estatales y otras riquezas que antes estaban en manos del sha.

El poder crece junto al de su padre

Su propio poder creció a la par del de su padre, trabajando dentro de sus oficinas en el centro de Teherán. Cables diplomáticos de Estados Unidos publicados por WikiLeaks a finales de la década de 2000 comenzaron a referirse al Jamenei más joven como “el poder detrás de las túnicas”. Uno de ellos recogía una acusación de que Jamenei en realidad intervenía el teléfono de su propio padre, actuaba como su “principal guardián de acceso” y había estado formando su propia base de poder dentro del país.

Jamenei “es visto ampliamente dentro del régimen como un líder y administrador capaz y enérgico que algún día podría suceder al menos a una parte del liderazgo nacional; su padre también podría verlo de ese modo”, decía un cable de 2008, que también señalaba su falta de credenciales teológicas y su edad.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.