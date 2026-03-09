EEUU inicia una gran maniobra militar con Corea del Sur mientras libra una guerra en Oriente Medio

Estados Unidos comenzó el lunes un gran ejercicio militar con Corea del Sur con miles de soldados, mientras también libra una guerra en escalada en Oriente Medio.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur ha indicado que unos 18.000 soldados surcoreanos participarán en el ejercicio Escudo de Libertad, que dura hasta el 19 de marzo. Las Fuerzas de Estados Unidos en Corea no han confirmado la cantidad de soldados estadounidenses que participan en el entrenamiento en Corea del Sur.

El ejercicio combinado de los aliados se produce en medio de especulaciones de medios surcoreanos de que Washington está reubicando algunos activos desde Corea del Sur para apoyar los combates contra Irán.

Las Fuerzas de Estados Unidos en Corea señalaron la semana pasada que no harían comentarios sobre movimientos específicos de activos militares por razones de seguridad. Funcionarios surcoreanos también declinaron comentar los reportes de que algunos sistemas antimisiles Patriot de Estados Unidos y otros equipos estaban siendo trasladados a Oriente Medio, pero afirmaron que no habría un impacto significativo en la postura de defensa combinada de los aliados.

Las maniobras Escudo de Libertad podrían provocar una respuesta irritada de Corea del Norte, que desde hace tiempo describe los ejercicios conjuntos de los aliados como ensayos de invasión y los ha utilizado como argumento para intensificar sus propias demostraciones militares y pruebas de armas. Los aliados sostienen que los simulacros son de naturaleza defensiva.

Corea del Norte ha suspendido todo diálogo significativo con Washington y Seúl tras el colapso en 2019 de una cumbre entre el líder Kim Jong Un y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su primer mandato. Las tensiones aumentaron en los últimos años, ya que Kim aprovechó la invasión de Ucrania por parte de Rusia como una oportunidad para acelerar el desarrollo de su arsenal nuclear e incrementar su capacidad de presión al alinearse militarmente con Moscú, que ha recibido miles de soldados norcoreanos y grandes envíos de armas para ayudar a alimentar su esfuerzo bélico.

Los ejercicios de los aliados se realizan después de una importante conferencia política en Pyongyang el mes pasado, donde Kim confirmó su visión de línea dura de Seúl como “enemigo”, pero dejó la puerta abierta a conversaciones con Washington, al pedir a Estados Unidos que abandone su exigencia de desnuclearización de Corea del Norte como condición previa para el diálogo.

Escudo de Libertad es uno de dos ejercicios anuales de “puesto de mando” que realizan los aliados; el otro es Ulchi Escudo de Libertad, que se lleva a cabo en agosto. Los simulacros son en gran medida simulados por computadora y están diseñados para poner a prueba las capacidades operativas conjuntas de los aliados, incorporando a la vez escenarios de guerra y desafíos de seguridad en evolución. Como es habitual, el ejercicio de marzo irá acompañado de un programa de entrenamiento sobre el terreno llamado Escudo de Guerrero, aunque el número de ejercicios de campo se ha reducido a 22, frente a los 51 del año pasado.

Aunque los ejércitos de Estados Unidos y Corea del Sur afirman que los ejercicios sobre el terreno a menudo se distribuyen a lo largo del año, hay especulaciones de que los aliados buscan moderar los simulacros de primavera para crear condiciones para el diálogo con Corea del Norte. El presidente progresista surcoreano Lee Jae Myung ha manifestado su deseo de recurrir a la diplomacia, y algunos de sus principales funcionarios han expresado la esperanza de que la visita prevista de Trump a China a finales de marzo o en abril pueda, posiblemente, crear una apertura con Pyongyang.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.