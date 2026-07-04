Irán inicia el funeral de varios días del líder supremo Alí Jamenei, muerto en la guerra

Irán inició el sábado el funeral de varios días del ayatolá Alí Jamenei, meses después de que el líder supremo del país muriera en un ataque aéreo al comienzo de la guerra contra Estados Unidos e Israel. Tenía 86 años.

Las autoridades exhibieron el féretro que contenía el cuerpo de Jamenei en una urna de vidrio en la Gran Mezquita de Mosalla, en Teherán. Los dolientes lloraron al verlo.

Algunos llevaban pancartas y banderas, mientras que vallas publicitarias en diversas partes de la ciudad mostraban la imagen de Jamenei. Multitudes de hombres se golpeaban el pecho rítmicamente en señal de duelo, una práctica común en los funerales chiíes.

“Estoy aquí para despedirme de mi amado líder Alí Jamenei. Nunca esperé ver un día así. Ojalá yo hubiera muerto antes de esta tragedia”, expresó entre lágrimas Hananeh Mousavi, de 27 años, que asistió al funeral junto a su madre.

Un escenario al aire libre instalado en la Gran Mezquita de Mosalla se parecía al estrado desde el que Jamenei solía pronunciar sus discursos en una husainía, dentro de su complejo en el centro de Teherán. Ese lugar quedó destruido en el ataque aéreo israelí, en el cual murieron Jamenei y algunos de sus familiares al inicio de la guerra el 28 de febrero.

El gobierno iraní tiene previsto que millones de personas inunden las calles de la capital, en escenas que evocarán el entierro del ayatolá Ruhollah Jomeini, el líder supremo que falleció en 1989.

“Asistimos al funeral para demostrar que todos estamos comprometidos a defender nuestro país y nuestra religión”, manifestó Alí Kazemi, quien llegó desde la ciudad noroccidental de Tabriz, a unos 530 kilómetros (330 millas) de Teherán.

Una gran asistencia podría darle un impulso al gobierno de Irán, en particular mientras intenta aprovechar su control sobre el estrecho de Ormuz en negociaciones con Washington para un fin permanente de la guerra, y mientras aún persiste la preocupación de que Israel pudiese atacar de nuevo.

Irán eligió el 4 de julio, en que se cumple el 250º aniversario de la fundación de Estados Unidos, para iniciar el funeral. Aunque las autoridades no reconocieron la coincidencia, las multitudes en la ceremonia en Teherán corearon: “¡Muerte a Estados Unidos!”, retomando un grito que ha sido común en Irán desde la Revolución Islámica de 1979, la toma de la embajada estadounidense y la crisis de los rehenes.

“Le propinamos una paliza tremenda a Irán", expresó el presidente estadounidense Donald Trump en un discurso pronunciado al mismo tiempo en Dakota del Sur, frente al Monte Rushmore. "Están desesperados por llegar a un acuerdo. Les dimos una semana libre para un funeral”.

El cuerpo de Jamenei será trasladado a ciudades de Irán y del vecino Irak. Las autoridades han cerrado calles y el espacio aéreo, y también han ordenado modificaciones en la vida cotidiana en Teherán, por el luto.

Sigue sin estar claro si el nuevo líder supremo iraní, el ayatolá Moytabá Jamenei, se presentará en el funeral de su padre. El fallecido líder supremo sí acudió en 1989 al funeral de Jomeini, llorando visiblemente, a medida que iniciaba su trayectoria para dirigir Irán durante décadas con mano de hierro, y a la vez se enfrentaba a Occidente.

Las reiteradas amenazas de Israel de matar a Moytabá Jamenei provocaron una advertencia del mando militar conjunto de Irán el jueves, que le dijo a Israel y a Estados Unidos que “eviten cualquier error de cálculo” en los próximos días.

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Gambrell informó desde Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.