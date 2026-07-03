Aspirantes presidenciales de Brasil, Lula y Flávio Bolsonaro, chocan por aranceles de EEUU

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y su principal rival político, el senador Flávio Bolsonaro, chocaron esta semana por los aranceles impuestos por Estados Unidos, mientras ambos buscaban disuadir al gobierno de Trump de seguir adelante con su propuesta de aplicar impuestos del 25% a productos brasileños pese al amplio superávit comercial estadounidense.

Los dos principales candidatos para las elecciones presidenciales de octubre intercambiaron pullas sobre sus respuestas, lo que sugiere que creen que la manera en que se perciba su gestión de los impopulares aranceles de Estados Unidos será un factor clave en la votación.

Mientras el senador Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, subrayó que los aranceles fortalecerían a Lula, el gobierno de Brasil rebatió el argumento estadounidense de que las políticas comerciales brasileñas sean irrazonables, discriminatorias o gravosas para el comercio de Estados Unidos.

El gobierno de Trump impuso por primera vez un arancel del 50% a las importaciones brasileñas en julio del año pasado, por lo que dijo era una “cacería de brujas” contra Jair Bolsonaro, quien en ese momento estaba siendo juzgado por intento de golpe de Estado tras su derrota electoral de 2022 ante Lula.

En su carta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también acusó a Brasil de prácticas comerciales desleales y afirmó que había ordenado al representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, iniciar una investigación, lo que llevó a esa oficina a acusar a Brasil en junio de una aplicación laxa de medidas anticorrupción y de aranceles injustos, entre otras cosas. Estados Unidos ha mantenido durante años un superávit comercial de bienes con Brasil.

Después de que las relaciones entre ambos países parecieran mejorar tras reuniones entre Lula y Trump el año pasado, la propuesta de Estados Unidos de imponer aranceles en junio provocó un nuevo deterioro de los vínculos, y Lula advirtió al mandatario estadounidense que no se entrometiera en las elecciones del país.

Impacto en la opinión pública antes de las elecciones

La medida llevó a Lula a volver a defender la soberanía de Brasil, un discurso que el año pasado caló hondo y le dio a Lula un impulso de popularidad.

El propio Flávio Bolsonaro señaló el impacto en la opinión pública en el documento que envió el miércoles a la oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Bolsonaro escribió en el documento, que incluía gráficos de las encuestas, que “los sondeos de opinión pública en Brasil muestran que la posición electoral del gobierno en funciones se ha fortalecido precisamente durante los periodos en que la presión arancelaria de Estados Unidos ha sido más notoria”, y añadió que los aranceles propuestos le entregarían al gobierno una “victoria política”.

Bolsonaro también sugirió que se pospongan los aranceles.

Lula calificó el documento como “otro acto de traición a la patria”.

Eduardo Bolsonaro, el otro hijo de Jair Bolsonaro y quien vive en Texas, fue declarado culpable este año por cabildear ante el gobierno de Estados Unidos para amenazar a funcionarios brasileños con el fin de detener el juicio de su padre.

“Es inaceptable que la familia Bolsonaro, con su política entreguista, busque someter a Brasil a los intereses de Estados Unidos", señaló Lula el jueves en X. "Nunca ha habido, ni hay, ninguna justificación para un aumento arancelario ahora o más adelante”.

Tres horas después, Flávio Bolsonaro afirmó en X que Lula es el único “que quiere el aumento arancelario contra los productos brasileños”, y anunció que regresará a Estados Unidos la próxima semana para reforzar la exigencia de que no se apliquen los aranceles adicionales.

En respuesta a la investigación del USTR, el gobierno de Brasil rechazó el argumento de que su sistema de pagos instantáneos PIX perjudica de manera injusta a otros servicios electrónicos de pago. Señaló que sus prácticas son legales, neutrales y promueven la competencia.

Lula y Flávio Bolsonaro también han chocado por la decisión del gobierno de Trump de clasificar a dos grupos del crimen organizado de Brasil —Primer Comando de la Capital y Comando Vermelho— como organizaciones terroristas.

El senador Bolsonaro respaldó la medida, que algunos expertos interpretaron como un intento de Estados Unidos de interferir en la elección. Lula ha argumentado que la designación es inapropiada porque los grupos buscan ganancias y no un cambio político.

También esta semana, Estados Unidos anunció sanciones dirigidas a empresas y personas por sus vínculos con el PCC y lo calificó como “la mayor organización criminal transnacional del hemisferio occidental”. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.