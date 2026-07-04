Trump indulta a exsocio de Abramoff y a 9 condenados por violar controles de emisiones vehiculares

El presidente estadounidense Donald Trump indultó el viernes a 11 personas, entre ellas un exsocio comercial del cabildero Jack Abramoff y nueve personas de las que la Casa Blanca dice que ayudaron a otros a eludir sistemas de control de emisiones en vehículos.

Trump ha emitido una serie de indultos en su segundo mandato, en particular para aliados, figuras públicas y personas consideradas políticamente afines a él.

El uso que ha hecho de la amplia facultad de la presidencia para conceder indultos, y conmutar penas de manera unilateral, figura entre las formas en que el regreso del republicano al cargo ha incluido un uso expansivo del poder ejecutivo.

Previamente el viernes, Trump anunció algunos de los indultos en redes sociales, sin identificar por nombre a ninguno de los beneficiarios.

“Es un gran honor para mí haber acabado de firmar indultos para seis personas que fueron perseguidas por la administración (del presidente Joe) Biden, y que estaban en prisión, o estaban siendo enviadas a prisión, por ‘arreglar su auto’”, escribió el mandatario en su red Truth Social.

“¡Los estoy dejando a todos en libertad, ahora mismo!”, manifestó.

En una lista proporcionada por la Casa Blanca el viernes por la noche, Trump indultó a 11 personas, incluidas nueve que enfrentaban cargos relacionados con violaciones a la Ley de Aire Limpio por desactivar sistemas de monitoreo de emisiones en vehículos, o vender dispositivos que permitían eludir los sistemas de emisiones.

Trump concedió los indultos después de que el lunes firmara un memorando en el que le indicó a la Agencia de Protección Ambiental que los estadounidenses pueden arreglar sus propios vehículos según consideren conveniente. Al firmar el memorando, Trump hizo referencia a un mecánico de motores a diésel al que indultó el año pasado y que desactivó sistemas de monitoreo de emisiones.

El memorando también abordó el mercado de piezas de repuesto, y sustituiría la facultad de la Junta de Recursos del Aire de California para evaluar piezas que afectan las emisiones de los vehículos.

Al difundir la lista de indultados, la Casa Blanca describió que Trump había “aliviado a los consumidores de estas cargas regulatorias”.

Más allá de los indultos relacionados con emisiones, Trump también indultó el viernes a Adam Kidan, un exsocio comercial de Abramoff.

Kidan se declaró culpable en 2005 de fraude y asociación delictuosa relacionados con la compra de una flota de barcos de apuestas, y en 2006 fue sentenciado a casi seis años de prisión.

El caso formó parte de una investigación más amplia sobre el escándalo de cabildeo de la década de 2000 en Washington, el cual involucró a Abramoff, el Capitolio, el Departamento del Interior y a miembros del gobierno del presidente George W. Bush.

Tras salir de prisión en 2009, Kidan comenzó a trabajar en una agencia de contratación de personal. Posteriormente fundó una empresa del sector, Chartwell Staffing Solutions, y ahora es presidente de Empire Workforce Solutions, indicó la Casa Blanca.

En marzo, el periódico Newsday informó que Kidan estuvo entre los anfitriones de un acto de recaudación de fondos en el complejo turístico Mar-a-Lago de Trump para un candidato republicano al Congreso por Long Island.

Un mensaje enviado a la empresa de Kidan para solicitar comentarios no fue respondido de momento.

Trump también indultó el viernes al propietario de un rancho, Jack Harvard, al citar un “historial intachable” tras ser declarado culpable, y elogiarlo por permitir que las fuerzas armadas de Estados Unidos y soldados de la OTAN entrenaran en sus tierras gratuitamente.

La Casa Blanca no difundió de momento detalles adicionales sobre Harvard, incluida su declaración de culpabilidad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.