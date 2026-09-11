Irán busca fin del bloqueo saudí a Yemen tras toma rebelde de puerto clave

El gobierno de Irán pidió el viernes que se ponga fin al bloqueo de Yemen por parte de Arabia Saudí y que se reanuden de inmediato las negociaciones, en su primera declaración pública desde que los rebeldes hutíes, respaldados por Teherán, entraron en un puerto crucial e intensificaron su amenaza contra una ruta marítima clave como alternativa al estrecho de Ormuz.

En un comunicado difundido por la agencia noticiosa estatal IRNA, el Ministerio de Exteriores iraní afirmó que debe respetarse la soberanía de Yemen y que sus problemas no pueden resolverse mediante un bloqueo o alianzas militares.

Irán también indicó que estaba dispuesto a ayudar a respaldar las negociaciones. Mientras, expertos señalan que los acontecimientos en Yemen podrían darle a Teherán más margen de maniobra en cualquier negociación con Estados Unidos tras más de seis meses de guerra.

Amenazas a alternativa clave al estrecho de Ormuz

La entrada de los hutíes en el puerto de Mokha, en el mar Rojo, el jueves los sitúa a menos de 80 kilómetros (50 millas) del estrecho de Bab el-Mandeb, una alternativa importante para el transporte marítimo mundial mientras Irán ataca embarcaciones en el estrecho de Ormuz. Se trata del mayor avance territorial de los rebeldes en años.

Bab el-Mandeb, en el extremo sur del mar Rojo, es especialmente importante para la vecina Arabia Saudí, un aliado clave de Estados Unidos, cuyo bloqueo a los hutíes ha alimentado los ataques cada vez mayores de los rebeldes contra el transporte marítimo saudí, mientras el reino intenta sacar su petróleo de la región. Aproximadamente el 12% de las mercancías que se comercializan en el mundo suelen pasar por el estrecho.

Una interrupción en la vía marítima podría suponer problemas para el transporte y el precio del crudo, que ha vuelto a dispararse. En las últimas semanas, los hutíes han atacado ya infraestructura petrolera saudí y barcos en el mar Rojo.

Arabia Saudí, que a principios de semana dijo que siempre había ofrecido “oportunidades para la negociación”, también ha señalado que tiene derecho a defenderse en respuesta a las acciones de los hutíes bajo su bloqueo contra el reino en julio.

El transporte marítimo a través de Bab al-Mandeb había caído alrededor de un 60% desde que los hutíes comenzaron a atacar algunos barcos allí a finales de 2023, en solidaridad con los palestinos en Gaza. El transporte aumentó este año a medida que Arabia Saudí buscaba alternativas al estrecho de Ormuz, pero las renovadas amenazas hutíes han “frenado” esa actividad, según Lloyd’s List Intelligence.

Combates elevan el riesgo de vuelta a una guerra civil

El Consejo Nacional de Defensa del gobierno de Yemen, respaldado por Arabia Saudí y reconocido internacionalmente, condenó enérgicamente el jueves los renovados ataques de los hutíes contra Arabia Saudí, y dijo en comunicado difundido el viernes que responderá a las amenazas. Indicó que la operación militar de las fuerzas yemeníes no se limitará a un solo frente.

La abrupta escalada de los combates amenaza con poner fin a una frágil tregua que había detenido en gran medida la guerra civil de Yemen desde 2022.

Están en juego los 40 millones de habitantes del país más pobre del mundo árabe, que temen un regreso al conflicto que mató a 150.000 y dejó a muchos otros al borde de la hambruna.

Los hutíes están en guerra con el gobierno de Yemen desde 2014, cuando avanzaron desde su bastión en las montañas y tomaron gran parte del norte y el centro de Yemen. Arabia Saudí entró en la guerra al año siguiente en apoyo del gobierno.

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Anna informó desde Jerusalén.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.