Abdul El-Sayed gana primaria al Senado en Michigan, gran triunfo del ala progresista demócrata

Abdul El-Sayed ganó la nominación demócrata de Michigan para un escaño senatorial, al derrotar por un estrecho margen a la representante Haley Stevens, en una victoria para el ala progresista del partido en un estado clave.

“Como decía Muhammad Ali, sacudimos al mundo”, declaró El-Sayed ante simpatizantes el miércoles por la mañana.

La verdadera prueba, sin embargo, será el enfrentamiento en noviembre contra Mike Rogers, un excongresista que se presentó sin oposición para la nominación republicana. El escaño es crucial para las posibilidades de los demócratas de capturar al Senado, y El-Sayed afrontará el desafío de unificar a una base demócrata dividida.

Stevens llamó a El-Sayed el miércoles para reconocer su derrota, y emitió un comunicado en el que expresó su respaldo al candidato progresista.

“Me enorgullece ofrecer mi apoyo (a El-Sayed) mientras se enfrenta a Mike Rogers en las elecciones generales”, indicó Stevens.

“Esta fue una campaña exhaustiva y rigurosa que sacó a relucir todo el abanico de opiniones dentro del Partido Demócrata — y por eso tenemos primarias”, agregó.

Curtis Hertel, presidente del Partido Demócrata de Michigan, instó a la unidad de cara a noviembre.

“Tenemos que trabajar juntos para recuperar este país”, señaló Hertel.

“Puedo decirles que lo que necesitamos es un luchador, y Abdul El-Sayed ha sido un luchador por el pueblo una y otra vez”, añadió.

The Associated Press declaró ganador a El-Sayed después de confirmar que, tras confirmarse los resultados electorales en los condados de Wayne y Oakland —dos de los más grandes del estado en el área de Detroit, en el sureste de Michigan— simplemente no quedaban suficientes votos por contar como para que Stevens pudiera alcanzarlo.

Tras predecir con confianza una victoria, el triunfo de El-Sayed terminó siendo tan ajustado que no quedó asegurado hasta que se contabilizaron casi todas las papeletas emitidas en todo el estado. En el momento en que AP lo declaró ganador, El-Sayed aventajaba a Stevens por 14.893 votos —un margen de menos de 1 punto porcentual— de más de 1,5 millones de papeletas contadas.

Los progresistas han ido ganando fuerza este año

La victoria de El-Sayed, por mínima que sea, representa un cambio significativo para el Partido Demócrata; en 2018 perdió las primarias para gobernador frente a la ahora gobernadora Gretchen Whitmer por 21 puntos porcentuales.

El exfuncionario de salud hizo campaña con “Medicare para todos”, el cese de la ayuda militar a Israel y una reforma del financiamiento de campañas. Contó con el apoyo de líderes progresistas, entre ellos el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez, quienes presentaron la contienda como un movimiento centrado en las bases y una lucha más amplia contra el establishment y el gasto de grandes sumas de dinero.

El senador Chris Van Hollen, otro líder progresista, apuntó que la victoria de El-Sayed “debería ser una llamada de atención para el establishment demócrata de Washington”.

El senador Gary Peters, el demócrata de Michigan cuya jubilación impulsó las disputadas primarias para reemplazarlo, y quien había respaldado a Stevens, dijo: “Lo felicito".

Ahora llega el desafío más difícil para los demócratas: unificar al partido para derrotar a Rogers, para quien los republicanos ya han reservado grandes sumas de dinero de cara a las elecciones generales.

El-Sayed pide unidad para derrotar a Rogers

El martes por la noche, los simpatizantes de El-Sayed en el Majestic Theatre de Detroit vitorearon cuando llegaron los primeros lotes de resultados, antes de calmarse. Horas después, los asistentes a la fiesta de Stevens, que antes estaban contenidos, rugieron cuando ella redujo la diferencia.

“Pase lo que pase esta noche", dijo El-Sayed a la multitud, "tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que nos unamos, de unirnos para garantizar que Mike Rogers nunca vea el interior del Senado”.

Stevens, congresista por cuatro mandatos, se centró en la manufactura y la economía. Subrayó sus victorias anteriores en contiendas difíciles, al afirmar que estaría mejor posicionada para derrotar a Rogers.

Stevens se benefició de decenas de millones de dólares en gasto externo, incluida la mayor inversión jamás realizada en una contienda por parte del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC), que apoya a candidatos proisraelíes.

Michigan es una contienda al Senado imprescindible para los demócratas

La carrera ayudará a decidir qué partido controla la cámara en los dos últimos años del mandato del presidente Donald Trump. Esas apuestas han intensificado la rivalidad, con moderados que argumentan que a El-Sayed le costaría más que a Stevens enfrentarse a un republicano en las elecciones generales.

Stevens ganó su escaño en el Congreso en 2018 después de trabajar en una comisión sobre la industria automotriz del presidente Barack Obama, ayudando a supervisar el rescate federal de General Motors y Chrysler. Su campaña y grupos aliados han destacado repetidamente esa experiencia.

El-Sayed se presentó como el candidato antiestablishment y sostuvo que los demócratas deben rechazar la influencia corporativa y adoptar una agenda más progresista.

Aunque el candidato ha dicho que no es un socialista democrático, encontró apoyo entre algunos miembros de ese sector. Entre ellos estaba Melat Kiros, quien recientemente derrotó a un veterano titular en unas primarias demócratas por un escaño de la Cámara con base en Denver y estuvo en la reunión para seguir los resultados de El-Sayed. También estuvo Hasan Piker, un controvertido influencer progresista.

Las diferencias entre los candidatos fueron claras para algunos votantes.

Kenneth Woodside, de 87 años, de West Bloomfield, aseguró que votó por El-Sayed en lugar de Stevens porque “la nación está lista para alguien que quiera actuar un poco más, en vez de seguir por el camino en el que estamos ahora, que es el camino hacia una oligarquía y el autoritarismo”.

Nessa Fuller, de 51 años, de Birmingham, dijo que votó por Stevens porque ella “luchará para que se hagan las cosas correctas, y trabajará con otras personas, lo cual es realmente importante para mí”.

Influencias externas gastaron millones en la contienda

Grupos nacionales volcaron sumas sin precedentes en la contienda, convirtiéndola en una de las mayores pruebas del país sobre el gasto externo.

Los grupos que respaldaron a Stevens gastaron más de 50 millones de dólares, encabezados por más de 30 millones de AIPAC y sus afiliados.

“Nos enfrentamos a una maquinaria”, aseveró El-Sayed.

AIPAC emitió un comunicado el miércoles en el que dijo que se opondría a El-Sayed y a “su agenda radical antiisraelí” en las elecciones de noviembre.

El gasto de las organizaciones puso a Israel como tema en la contienda. Mientras El-Sayed pidió poner fin a la ayuda militar a ese país, Stevens mantuvo un fuerte respaldo a la relación.

El apoyo a Israel es motivo de disputa dentro del Partido Demócrata. Israel ha matado a más de 73.000 palestinos en Gaza desde que el grupo Hamás mató a unas 1.200 personas y tomó 251 rehenes en el sur de Israel en octubre de 2023.

McKinney gana primarias demócratas para la Cámara por Detroit

En un distrito fuertemente demócrata que representa a Detroit, el 13.º, el representante estatal Donavan McKinney derrotó al representante Shri Thanedar. McKinney argumentó que la ciudad debería volver a tener un representante negro en el Congreso.

Después de que Thanedar ganara las elecciones en 2022, Detroit no tuvo representación negra en el Congreso por primera vez desde comienzos de la década de 1950.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Nathan Ellgren en Washington y Jesse Bedayn en Detroit.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.