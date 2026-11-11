La policía difundió una llamada al 911 en la que una mujer denunció que varios jóvenes que aspiraban a ingresar a una fraternidad universitaria habían sido prendidos fuego durante una reunión en Ohio, Estados Unidos.

El incidente ocurrió el sábado durante un encuentro vinculado a una fraternidad de la Universidad Estatal de Ohio, y las imágenes se viralizaron en redes sociales. Las autoridades investigan si dos estudiantes que sufrieron quemaduras graves fueron víctimas de novatadas, una práctica de iniciación que puede incluir actos de humillación o violencia.

En una llamada realizada el domingo y obtenida por CBS News, una mujer alertó a un operador de la Policía de Columbus sobre un video de 35 segundos grabado durante una reunión relacionada con la fraternidad Sigma Alpha Epsilon.

open image in gallery ​La mujer que llamó aclaró que había visto el video en un chat grupal de su fraternidad universitaria y que no estuvo presente cuando se grabó ( Getty )

“Les prendieron fuego a los aspirantes a ingresar a la fraternidad y hay un video. Solo quiero enviarlo para que se haga algo al respecto”, explicó la mujer. “Les rociaron gasolina, les prendieron fuego y después se quedaron ahí parados, riéndose”.

La denunciante aclaró que había visto las imágenes en un chat grupal de una fraternidad femenina y que no estuvo presente cuando ocurrió el incidente. Durante la conversación, cuyo audio también fue revisado por CNN, describió el estado en el que aparecían los dos jóvenes.

“Es difícil saberlo. Uno de ellos logró apagar el fuego con bastante facilidad, pero el otro estaba desnudo y todavía en llamas cuando terminó el video”, relató.

En la grabación se observa a un hombre encapuchado con los pantalones envueltos en llamas. De pronto, se levanta de un salto y choca contra otro joven que también lleva una capucha, lo que provoca que ambos caigan al suelo.

Cuando consiguen incorporarse, la ropa de los dos está ardiendo, aunque no queda claro si la del segundo joven ya se había incendiado antes del choque. Uno de ellos comienza a quitarse las prendas a toda prisa mientras varias personas observan la escena. Muchos de los presentes visten los colores rojo y blanco característicos de la universidad.

“¡No puede ser!”, se escucha gritar a uno de los testigos.

open image in gallery La universidad inició una investigación sobre el incidente (en la imagen, el campus) y suspendió de forma temporal a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon ( AFP/Getty )

De acuerdo con un informe de la Policía de Columbus, ambos estudiantes recibieron atención médica por quemaduras de segundo y tercer grado, consideradas de gravedad moderada.

Ante lo ocurrido, Ben Johnson, portavoz de la Universidad Estatal de Ohio, confirmó que Sigma Alpha Epsilon fue suspendida de manera temporal mientras avanzan las investigaciones.

“La universidad está al tanto de este incidente sumamente preocupante y las personas involucradas están recibiendo la atención médica necesaria”, señaló Johnson. “La Universidad Estatal de Ohio mantiene su compromiso de ofrecer un entorno seguro y saludable, y espera que sus estudiantes y organizaciones estudiantiles respeten ese compromiso y los valores de la institución”.

Por su parte, Steve Mitchell, director ejecutivo de la organización nacional Sigma Alpha Epsilon, aseguró que la fraternidad conoce la existencia del video y está colaborando con las autoridades universitarias y policiales para esclarecer lo sucedido.

“Sigma Alpha Epsilon exige a sus miembros universitarios altos estándares de conducta y responsabilidad. Cualquier comportamiento que viole estos principios no tiene cabida en nuestra organización”, afirmó. Además, aseguró que exigirán responsabilidades a quienes resulten involucrados y adoptarán las medidas correspondientes según los resultados de la investigación.

El incidente también ha vuelto a poner bajo la lupa los antecedentes disciplinarios de la fraternidad. Según The Lantern, el periódico estudiantil que revisó sus propios archivos e informes anteriores, la sección de Sigma Alpha Epsilon en la Universidad Estatal de Ohio ha recibido al menos siete sanciones desde 2001.

La cultura de las fraternidades universitarias ya era objeto de un intenso debate en Estados Unidos a raíz del caso conocido como Cornell 7, en el que una mujer acusó a siete integrantes de la fraternidad Chi Phi, de la Universidad de Cornell, de haberla violado en grupo.

La denunciante, cuya identidad se mantiene en reserva, sostiene que la agresión ocurrió mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol y la ketamina. Los siete hombres señalados han negado las acusaciones.

The Independent se puso en contacto con la Policía de Columbus para solicitar comentarios sobre la investigación.

Traducción de Leticia Zampedri