Una familia ha denunciado que un padre fue “engañado” por agentes de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.), para sacarlo de su casa de Minnesota, EE. UU., y detenerlo, con la treta de que tenían problemas mecánicos.

El jueves, los agentes se abalanzaron sobre Jesús Flores, un mecánico que vive en un suburbio de Minneapolis, después de que saliera a ayudar a dos mujeres que su familia cree que eran agentes de ICE disfrazadas.

“Dos mujeres se acercaron a nuestra puerta el 12 de febrero, alrededor de la 1:00 pm, y más tarde se confirmó que eran agentes de ICE disfrazadas de mujeres normales que llamaron a nuestra puerta pidiendo a mi papá ayuda con problemas mecánicos; luego fue detenido”, escribió el hijo de Flores, Miguel Flores, en

“Esta situación inesperada ha dejado a nuestra familia conmocionada, asustada, con el corazón roto y en busca de respuestas”, añadió el hijo.

El momento fue captado por la cámara de seguridad doméstica de un vecino y publicado en Facebook.

El DHS (Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU.) afirmó que Flores, cuyo nombre completo es Jesús Emmanuel Flores-Aguilar, era un antiguo miembro de una pandilla y que ya había sido expulsado del país en dos ocasiones anteriores.

Agentes federales se abalanzan sobre Jesús Flores tras ser sacado de su casa por agentes de ICE disfrazadas, según denuncia su familia ( TxoosYeej Yaj/ Facebook )

La familia de Flores afirma que se lo llevaron agentes de ICE que fingieron tener un vehículo averiado ( Dionisia Leyva/GoFundMe )

En la grabación, de seis minutos de duración, dos mujeres se estacionan frente a la casa de Flores y parecen tener problemas con su vehículo después de detenerse y abrir el capó. Una de ellas fue vista caminando hacia la puerta de entrada y regresó con Flores, que empezó a inspeccionar el vehículo.

Mientras Flores examinaba el auto, aparecieron otros tres todoterrenos y bloquearon ambos lados de la calle. Flores intentó entonces huir, pero los agentes lo rodearon. Lo metieron en uno de los todoterrenos y los vehículos se marcharon. El automóvil que pareció averiarse inicialmente fue visto alejándose, aparentemente sin problemas.

La esposa de Flores, Dionicia Flores, dijo a la cadena WCCO que su marido proveía el “sustento” para los seis hijos de la pareja, en particular para dos de ellos que requerían cuidados especiales.

Un video captó el momento en que los agentes de ICE se abalanzaron sobre Flores para detenerlo cerca de su casa de Minneapolis ( TxoosYeej Yaj/Facebook )

La familia dijo al medio que Flores es indocumentado y fue deportado hace más de 15 años.

“Mi padre es una persona muy trabajadora”, declaró su hijo al citado medio, y añadió: “Vino aquí para darnos una vida mejor, y lo ha hecho”.

Los hijos son ciudadanos estadounidenses, según la familia.

“El 12 de febrero, ICE arrestó a Jesús Emmanuel Flores-Aguilar, un criminal extranjero ilegal de México y ex miembro de la pandilla Vatos Locos 13 que fue expulsado dos veces de este país, un delito grave”, dijo la secretaria adjunta del DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado a The Independent.

“Su historial delictivo incluye un arresto por delito de agresión. Tras su detención, fue expulsado en 2010”, agregó McLaughlin, y prosiguió: “Flores-Aguilar optó por infringir la ley y cometer un delito grave al volver a entrar ilegalmente en EE. UU. en 2011, y fue expulsado de nuevo. Optó por cometer otro delito grave para volver a entrar ilegalmente por tercera vez en fecha desconocida. Este criminal y miembro de una banda permanecerá bajo custodia de ICE, pendiente de expulsión”.

“El nombre de pandillero de Flores-Aguilar era 'Lucky' (suertudo). Eso se acaba hoy. Bajo el mandato del presidente Trump y la secretaria Noem, los extranjeros ilegales criminales no son bienvenidos en EE. UU.”, expresó McLaughlin.

El incidente se produce cuando el zar fronterizo del presidente Donald Trump, Tom Homan, anunció que el Gobierno estaba retirando a cientos de oficiales de Minnesota y poniendo fin a una ola ofensiva antiinmigración tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses.

Aunque la semana pasada anunció que la operación en Minneapolis llegaba a su fin, Homan afirmó el domingo que una fuerza permanecería en la ciudad para llevar a cabo operaciones en el futuro.

Dijo que los agentes que se quedaran incluirían un “cuerpo de seguridad” cuyo propósito sería impedir que los manifestantes y otras personas interfirieran en las operaciones de aplicación de la ley de ICE y la Patrulla Fronteriza.

