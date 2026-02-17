Maestra muere tras choque causado por guatemalteco que evadía detención de ICE

Un conductor guatemalteco que intentaba evadir una detención de tráfico realizada por agentes de inmigración en Georgia chocó contra otro vehículo, provocando la muerte de una maestra que se dirigía a su trabajo, informaron autoridades y funcionarios escolares.

Óscar Vásquez López, de 38 años, permanecía detenido el martes y enfrenta cargos que incluyen homicidio vehicular, conducción temeraria y manejar sin una licencia válida, en relación con el accidente ocurrido el lunes en las afueras de Savannah. De acuerdo con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se encontraba en Estados Unidos sin estatus migratorio legal.

Los agentes buscaban a López para ejecutar una orden de deportación emitida en 2024 por un juez de inmigración, informó el martes la portavoz del ICE, Lindsay Williams, quien añadió que no cuenta con otros antecedentes penales.

Según Williams, López se detuvo cuando los agentes activaron sirenas y luces para efectuar la parada, pero huyó cuando estos se aproximaron a su vehículo. ICE señaló en un comunicado que el conductor realizó un giro en U, cruzó un semáforo en rojo y luego se produjo la colisión.

open image in gallery Los agentes buscaban a López para ejecutar una orden de deportación emitida en 2024 por un juez de inmigración. ( WTOC-TV vía AP )

Al preguntársele si los agentes de ICE persiguieron a López, Williams respondió: “¿Perseguirlo? No diría eso. Lo siguieron hasta que chocó”.

Williams dijo que no sabía qué distancia recorrió López antes de chocar.

Funcionarios escolares del condado Savannah-Chatham identificaron a la mujer fallecida como Linda Davis, maestra de educación especial en la Escuela Herman W. Hesse K-8.

Davis era muy querida por la comunidad escolar, afirmó la directora Alonna McMullen.

“Ella dedicó su carrera a garantizar que cada niño se sintiera apoyado, valorado y capaz de tener éxito”, dijo McMullen en un comunicado de prensa. “Su amabilidad, paciencia y entusiasmo crearon un entorno acogedor para sus estudiantes e inspiraron a quienes la rodeaban”.

El choque ocurrió a menos de un kilómetro (media milla) de la escuela. Aunque los estudiantes no tuvieron clases el lunes por feriado del Día de los Presidentes, los maestros se presentaron a trabajar. Davis iba conduciendo hacia la escuela cuando murió, informó la portavoz del sistema escolar, Sheila Blanco.

Los registros de la cárcel del condado Chatham no decían, hasta el martes, si López tenía un abogado o si se le había concedido una fianza. Su caso tampoco aparecía aún en los registros judiciales en internet.

Los agentes federales de inmigración han enfrentado un mayor escrutinio por sus tácticas agresivas durante la ofensiva nacional del gobierno de Trump contra la inmigración ilegal, especialmente desde las muertes a tiros de Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis.

En un comunicado, Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, culpó a “los políticos y los medios de comunicación por demonizar constantemente a los agentes de ICE y alentar a quienes están aquí ilegalmente a resistirse al arresto”.

La policía del condado Chatham indicó en un comunicado que no estaba al tanto del operativo del ICE ni de la detención de tráfico antes del choque mortal.

Funcionarios locales cuestionaron si la muerte de Davis podría haberse evitado.

“Siempre me han preocupado y me siguen preocupando mucho las actividades de ICE en las ciudades, particularmente cuando no están coordinando ni comunicándose”, dijo a los reporteros el martes el alcalde de Savannah, Van Johnson, un expolicía.

“¿Por qué se buscaba a esta persona? ¿Era necesario el desenlace?”, señaló Johnson.

Chester Ellis, presidente de la Junta de Comisionados del condado Chatham, señaló que la policía del condado está limitada por una política que permite persecuciones vehiculares solo cuando los agentes creen que un sospechoso ha cometido o está intentando cometer un delito grave violento.

“La política de no persecución es para proteger a nuestros ciudadanos más que cualquier otra cosa”, explicó Ellis a WTOC-TV. “Así que quizá había una manera diferente de acorralar al individuo para que no pudiera huir o para que no pudiera causar el accidente que le quitó la vida a la doctora Davis”.