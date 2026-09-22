El huracán Polo alcanza la categoría 5 en el Pacífico: ¿qué impacto podría tener en EE. UU.?

El huracán Polo alcanzó la categoría 5 en el Pacífico y podría provocar fuertes lluvias en el suroeste de Estados Unidos la próxima semana.

Se espera que el ciclón, calificado de “muy peligroso”, avance lentamente frente a las costas de México durante los próximos días, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en un comunicado publicado el martes.

No se prevé que Polo, que registra vientos máximos sostenidos de 265 km/h, toque tierra. Sin embargo, el NHC advirtió que el huracán dejará lluvias intensas en algunas zonas de la costa occidental de México hasta el jueves, con acumulaciones que podrían provocar inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales.

Aunque se espera que Polo pierda fuerza a medida que se acerque a Estados Unidos, su humedad podría favorecer un aumento de las lluvias en el suroeste del país.

“Por el momento, no prevemos impactos directos en Estados Unidos. Sin embargo, existe la posibilidad de que, a medida que la tormenta se debilite, impulse una oleada de humedad que podría llegar al suroeste del país”, declaró a The Independent Alexander Duffus, meteorólogo de AccuWeather.

open image in gallery El huracán Polo alcanzó la categoría 5 en el Pacífico y podría dejar fuertes lluvias en el suroeste de Estados Unidos la próxima semana ( AccuWeather )

En los próximos días, Polo avanzará hacia el noroeste, en dirección a Baja California.

“Mientras avanza hacia Baja California, seguirá perdiendo intensidad debido al aumento de la cizalladura del viento y a las aguas más frías que encontrará en su trayectoria”, explicó Duffus.

Hacia mediados de la próxima semana, la humedad asociada al ciclón podría aumentar las lluvias en el suroeste de Estados Unidos. Según Duffus, esto podría generar “fuertes aguaceros y riesgo de inundaciones localizadas”.

El meteorólogo también advirtió sobre un posible aumento del oleaje y el riesgo de corrientes de retorno mientras Polo permanezca frente a las costas del suroeste de California. No obstante, señaló que “lo más probable es que se disipe al oeste de Baja California y no tenga un impacto significativo en Estados Unidos”.

open image in gallery El sur de Arizona y Utah enfrentan el “mayor riesgo” de recibir fuertes lluvias la próxima semana debido a la tormenta, advirtió un meteorólogo ( AccuWeather )

Duffus señaló que el sur de Arizona y Utah enfrentan el “mayor riesgo” de registrar fuertes lluvias.

La semana pasada, varias inundaciones repentinas afectaron el centro-sur de Arizona. Algunas personas quedaron atrapadas en sus vehículos y tuvieron que ser rescatadas, entre ellas dos que fueron evacuadas en helicóptero por la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa, según informó la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix.

Por su parte, Utah ya ha registrado fuertes lluvias esta semana debido a una tormenta no relacionada con Polo. Además, se prevé que los chubascos que afectaron el suroeste el lunes avancen hacia el norte durante la tarde del martes, según el pronóstico de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Salt Lake City.

Traducción de Leticia Zampedri