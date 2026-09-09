Huracán Lowell: fuertes vientos asolan islas occidentales de Hawái y dejan sin electricidad a miles de personas

Los ventarrones y las lluvias torrenciales provocadas por el huracán Lowell asolaron el martes las islas occidentales de Hawái y dejaron sin electricidad a miles de personas y destrozaron tramos de carreteras costeras.

Se prevé que las peligrosas condiciones de oleaje provocadas por los estragos del huracán Marie persistan durante varios días a lo largo de la costa del sur de California.

En Hawái, los fuertes vientos arrancaron árboles de raíz y provocaron apagones generalizados en Kauai, una isla con 73.000 habitantes. La cooperativa eléctrica de la isla de Kauai informó que casi todos sus aproximadamente 35.000 miembros se quedaron sin electricidad a primera hora del martes.

Los servicios de emergencia pidieron a los residentes que ahorraran agua y evitaran las carreteras mientras las autoridades evaluaban los daños.

open image in gallery Escombros esparcidos en una carretera tras el paso del huracán Lowell, en Maui, Hawái ( Departamento de Transporte de Hawái )

Las olas que azotaron la costa sur de Kauai destrozaron una carretera costera y arrastraron montones de arena y rocas volcánicas hacia un parque junto a la playa, según declaró Rochelle Ballard, una exsurfista profesional que dirige una escuela de surf frente al parque.

Detalló que el proceso de limpieza tardará semanas para completarse. La tienda de surf de su familia y el restaurante vecino resultaron ilesos, pero la casa de una amiga quedó destruida.

“Va a llevar tiempo. Creo que estaremos bien”, comentó Ballard. “Ya hemos pasado por esto antes”.

El huracán Lowell no afectó a Hawái de manera directa

El centro de la tormenta pasó al oeste de las islas durante la madrugada del martes y se fue alejando a lo largo del día.

Según el Centro Nacional de Huracanes, los vientos con fuerza de tormenta tropical de la tormenta se extendieron mucho más allá de su centro. En Kauai, los vientos sostenidos alcanzaron poco más de 80 km/h en el aeropuerto de Lihue, el único aeropuerto comercial de la isla que permaneció cerrado tras el paso de la tormenta.

Las alertas de huracán para Kauai y la pequeña isla de Niihau, que cuenta con menos de 100 residentes permanentes, fueron canceladas el martes por la mañana, hora local. También se levantó la alerta de tormenta tropical para Oahu, la isla más poblada del estado, con cerca de un millón de habitantes.

open image in gallery Se observan los daños causados por el huracán Lowell en Poʻipū, en la costa sur de Kauai, en Hawái ( AP )

No obstante, las inundaciones y los deslizamientos de tierra seguirán representando un riesgo durante todo el día, afirmó Eric Blake, del Centro Nacional de Huracanes.

Según el Centro Nacional de Huracanes, algunas ráfagas de viento alcanzaron los 130 km/h. Sin embargo, la fuerza de los vientos sostenidos disminuyó a primera hora del martes y, posteriormente, la tormenta se debilitó hasta dejar de ser un huracán. Se prevé que Lowell continúe debilitándose en los próximos días.

La tormenta dejó un desastre en Kauai y Oahu

Según Derek Kawakami, alcalde del condado de Kauai, toda la isla sufrió daños, y los equipos de emergencia utilizaron maquinaria pesada para retirar árboles y escombros de las carreteras. Alrededor de 300 personas se encontraban alojadas en refugios en Kauai.

Lori Benkert, agente inmobiliaria de Kauai residente en Lihue, relató que fue una noche muy ventosa y ruidosa después de quedarse sin electricidad el lunes por la noche. La tormenta derribó árboles cerca de su casa y la carretera principal de la comunidad quedó cerrada debido a la caída de árboles, añadió.

“Estamos bien. Mi casa no sufrió daños y no hubo necesidad de colocar tablones en las ventanas”, compartió Benkert. “Pero se cayeron muchos cables eléctricos”.

En Oahu, los equipos de mantenimiento de carreteras estaban retirando arena y rocas de una ruta principal a lo largo del borde occidental de la isla después de que las inundaciones desbordaran una carretera costera al norte de Honolulu.

open image in gallery Esta imagen satelital proporcionada por el Instituto Cooperativo para la Investigación en la Atmósfera (CIRA) y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra tres tormentas, de izquierda a derecha: el huracán Lowell, el huracán Karina y la tormenta tropical Marie en el Océano Pacífico ( CIRA/NOAA )

El gobernador de Hawái, Josh Green, cerró las escuelas y las oficinas gubernamentales en las tres islas para el martes ante la llegada de la tormenta.

En algunas zonas de Kauai, las precipitaciones podrían alcanzar los 60 centímetros. Oahu, Maui y la Isla Grande también podrían registrar fuertes lluvias.

El mes pasado, la tormenta tropical Lala pasó muy cerca de Hawái y provocó deslizamientos de tierra que arrasaron unas 100 viviendas y causaron cortes de luz generalizados.

El huracán Marie perdió intensidad, pero sus efectos aún se resienten en California

El remanente del huracán Marie volvió a bajar de categoría y ya no se considera una tormenta tropical.

Sin embargo, seguía generando condiciones de oleaje peligrosas a lo largo de la costa de Baja California y el sur de California, en México. El centro de huracanes indicó que durante los próximos días continuará el oleaje con corrientes de resaca potencialmente mortales.

En Malibú, donde grandes olas azotaban la costa, se derrumbó la entrada de una casa frente al mar, construida sobre pilotes, en un socavón el martes por la mañana, según informó el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.