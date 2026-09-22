Pasajeros de crucero hallan cientos de crías de araña en su automóvil al regresar al puerto

Según se informa, dos hombres regresaron de un crucero de Royal Caribbean y encontraron cientos de arañas pequeñas cubriendo su automóvil en un estacionamiento de Texas, EE. UU.

Según Donnie Broussard, conductor de Uber que los recogió, los residentes de la ciudad de Lubbock, que se cree que están en sus veinte, acababan de regresar a Galveston cuando vieron a las crías de araña trepando por su vehículo en la Terminal 10 de cruceros de Royal Caribbean.

Los hombres estaban “aterrorizados” por las “arañitas por todas partes”, declaró Broussard al sitio web de noticias Chron el lunes. En una publicación de Facebook en un grupo comunitario local, Broussard comentó que le habían mostrado fotos y videos de los espeluznantes insectos.

“Pensé que podrían haber traído [las arañas] de donde vinieron, pero eso no explicaría los otros autos”, dijo el taxista a Chron.

Según Broussard, varios otros pasajeros habían informado haber encontrado arañas en sus vehículos en la misma zona de estacionamiento unas semanas antes.

open image in gallery Dos hombres regresaron de un crucero de Royal Caribbean y se encontraron con que su automóvil estaba lleno de arañas en la Terminal de Cruceros 10 de Galveston, Texas, EE. UU. ( Getty )

Broussard, que lleva siete años trabajando como conductor de servicios de transporte compartido, dijo que conocía bien las zonas de estacionamiento alrededor de la terminal de cruceros.

“Nunca había oído hablar de esto, me sorprendió un poco”, escribió en el grupo de Facebook “Galveston Talk”.

Después de que los hombres descubrieron las arañas, Broussard dijo que los había llevado a un Walmart cercano para comprar pesticida. “¿Alguien ha oído hablar de algo así?”, preguntó al grupo.

Resulta que esto dista mucho de ser un incidente aislado.

“¡A veces las tengo en mi auto! Pensé que era porque estaciono debajo de un roble”, escribió Terri Doerrzapf, otra usuaria del grupo comunitario.

“Me pasó esto de camino a casa después del trabajo. Fue horrible. No los había visto hasta que mi hijo los descubrió. De repente, empezaron a salir de todas las rejillas de ventilación. Estuve usando desinfectante de manos en aerosol para matarlas hasta que finalmente llegué a casa y un amigo de la familia vino con un aerosol especial que las eliminó a todas”, escribió Katrina Cantu, residente de la zona.

open image in gallery Según los expertos en insectos, septiembre es temporada alta para las crías de araña en Texas ( Getty Images )

Un usuario, Tom N Lahna Wells, ofreció una posible explicación. “Septiembre es la época ideal para las crías de araña”, señalaba en su publicación.

“Las crías de araña suelen dispersarse liberando finísimos hilos de seda. El viento atrapa la seda y las transporta, un comportamiento conocido como dispersión por aire. Pueden aterrizar en masa en vallas, edificios, vegetación e incluso vehículos. Dependiendo del tipo de araña, un saco de huevos puede contener más de 300 crías; la araña amarilla de jardín puede llegar a tener hasta 1.200”, añadió.

Según Pearsall's S&S Pest Control, una empresa de control de plagas del sur de Texas, desde finales del verano hasta el otoño, la actividad de las arañas suele ser más notoria en hogares y negocios. “Las luces exteriores atraen insectos, y esos insectos atraen arañas”, afirma la empresa en su sitio web.

The Independent se ha puesto en contacto con el Puerto de Galveston, que gestiona los estacionamientos alrededor de la Terminal de Cruceros 10, para obtener comentarios al respecto.

Traducción de Sara Pignatiello