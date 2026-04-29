Hegseth comparecerá ante el Congreso por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán

El secretario de Defensa Pete Hegseth enfrentará preguntas de los legisladores el miércoles por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán, una decisión que según los demócratas ha derivado en un costoso e innecesario conflicto, librado sin aprobación del Congreso.

La audiencia ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes se celebra para debatir la propuesta de presupuesto militar del gobierno para 2027, que elevaría el gasto en defensa a una cifra histórica de 1,5 billones de dólares. Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, previsiblemente subrayarán la necesidad de más drones, sistemas de defensa antimisiles y buques de guerra.

Los demócratas muy probablemente centrarán la atención en el aumento desmedido de los costos de la guerra, la merma en las municiones de Estados Unidos y el bombardeo de una escuela que mató a niños. Algunos legisladores también podrían preguntar cuán preparada estaba la fuerza militar para derribar drones iraníes, algunos de los cuales penetraron defensas y mataron o hirieron a tropas estadounidenses.

Aunque ahora está en vigor un frágil alto el fuego, Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra el 28 de febrero sin supervisión del Congreso. Los republicanos han frustrado los intentos de los demócratas en la Cámara y del Senado de aprobar resoluciones que habrían exigido al presidente Donald Trump detener el conflicto hasta que el Congreso autorice nuevas acciones.

Los republicanos han dicho que, por ahora, mantendrán su confianza en el liderazgo de Trump en la guerra, citando el programa nuclear de Irán, la posibilidad de que se reanuden las conversaciones y lo mucho que está en juego si se produce una retirada. Aun así, los republicanos están ansiosos por que el conflicto termine, y algunos ya miran a futuras votaciones que podrían convertirse en una prueba importante para el presidente.

El cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, un corredor marítimo vital para el transporte del petróleo mundial, ha disparado los precios del combustible y ha planteado problemas a los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato. Estados Unidos ha respondido con un bloqueo naval de Irán y ha reforzado aún más sus fuerzas militares en la región —con tres portaaviones en Oriente Medio por primera vez en más de 20 años.

Los países parecen atrapados en un punto muerto, y es poco probable que Trump acepte la más reciente oferta de Teherán de reabrir el estrecho si Estados Unidos pone fin a la guerra, levanta su bloqueo marítimo y pospone las conversaciones nucleares.

Hegseth ha evitado responder públicamente a preguntas de legisladores sobre la guerra, aunque él y Caine han ofrecido sesiones informativas televisadas desde el Pentágono. Hegseth usualmente responde a preguntas de periodistas derechistas y cita pasajes de la Biblia para arremeter contra los medios tradicionales.

El secretario de Defensa enfrentará una dinámica muy distinta el miércoles, así como el jueves, cuando él y Caine comparecerán ante el Comité de Servicios Armados del Senado. Las preguntas de los legisladores podrían ir incluso más allá del presupuesto o la guerra y abordar la destitución por parte de Hegseth de altos mandos militares.

Además de la salida del secretario de la Marina, John Phelan, la semana pasada, Hegseth destituyó recientemente al oficial uniformado de mayor rango del Ejército, el general Randy George, así como a varios otros generales, almirantes y altos responsables de defensa.

“Díganos por qué. Usted sabe que estos son cargos importantes. Estamos en postura de guerra con Irán”, manifestó el senador de Carolina del Norte Thom Tillis, republicano.

Tillis, cuyo voto fue crucial para confirmar al secretario de Defensa, añadió que la gestión de Hegseth al frente del Pentágono le había hecho replantearse su apoyo.

“Puede que sea capaz de arreglarlo, pero, a primera vista, uno no debería despedir a tantos funcionarios de alto nivel, almirantes y generales, tan respetables”, agregó Tillis.

El representante Austin Scott, republicano de Georgia, condenó la destitución de George durante una audiencia del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes la semana pasada, al señalar que “algunos de nosotros no hemos terminado de hacer preguntas sobre eso”.

“Creo que el despido del general George fue un perjuicio extremo para el Ejército de Estados Unidos”, sostuvo Scott. “Y creo que fue una conducta irresponsable”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.