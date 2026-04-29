Suspenden la búsqueda de 5 tripulantes de un barco azotado por tifón cerca de Marianas del Norte

Las autoridades reportaron el miércoles la suspensión de la búsqueda de cinco tripulantes desaparecidos de un buque de carga que volcó cerca de las Islas Marianas del Norte durante un tifón.

Seis personas iban a bordo de la embarcación, de 145 pies (44 metros) de eslora, llamada Mariana. Los buzos recuperaron el 21 de abril el cuerpo de uno de los tripulantes.

“La decisión de suspender la búsqueda es increíblemente difícil y solo se toma tras una consideración muy cuidadosa de toda la información disponible", dijo el comandante Preston Hieb, del Distrito de Oceanía de la Guardia Costera de Estados Unidos, en un video publicado en X. "Al trabajar y haberme comunicado con las familias, sé lo devastadas que están por este desenlace”.

La búsqueda duró más de 100 horas y abarcó un área mayor que el estado de California, indicó.

El operativo se detuvo dos semanas después de que la tripulación notificara a la Guardia Costera que el barco había perdido sus motores de estribor y necesitaba asistencia, mientras el supertifón Sinlaku azotaba el archipiélago del Pacífico. Las autoridades perdieron el contacto con la embarcación al día siguiente.

Los fuertes vientos dificultaron el inicio de la operación de búsqueda, pero el buque fue localizado finalmente el 18 de abril a unos 64 kilómetros (40 millas) al noreste de Pagan, una de las islas que conforman las Marianas del Norte, que son territorio estadounidense.

La Guardia Costera señaló que entre los restos se avistó una balsa salvavidas inflable parcialmente sumergida a unos 177 kms (110 millas) del barco. Los cinco tripulantes restantes siguen desaparecidos, manifestó Hieb.

“Ofrecemos nuestras más sentidas condolencias a las familias de la tripulación del Mariana, así como a toda la comunidad de Saipán”, agregó.

El supertifón Sinlaku azotó las Islas Marianas del Norte, causando daños por el viento e inundaciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.