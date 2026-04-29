Arde otra instalación petrolera rusa arde tras alarde de Zelenskyy sobre alcance de drones de Kiev

Otra instalación petrolera en el interior de Rusia se habría incendiado el miércoles tras lo que, según el presidente de Ucrania, fue el último ataque con drones de largo alcance de su país.

La instalación se encuentra en la región rusa de Perm, en los montes Urales, a más de 1.500 kilómetros (900 millas) de Ucrania. El Servicio de Seguridad de Ucrania, conocido como SBU, reportó un ataque a una estación rusa de bombeo de petróleo cerca de la ciudad de Perm dentro de los esfuerzos para golpear la infraestructura energética de su vecino.

La prensa rusa también informó del ataque, aunque el gobernador de Perm, Dmitry Makhonin, se limitó a decir que un dron impactó en una instalación industrial no especificada y causó un incendio.

Las autoridades rusas no se han pronunciado sobre las afirmaciones ucranianas de que Kiev está llevando a cabo más ataques de largo alcance y de que sus drones de fabricación nacional son cada vez más precisos.

La avanzada tecnología de los aviones no tripulados se ha convertido en un rasgo definitorio de la batalla, mientras el ejército ruso, que supera al ucraniano en tamaño, sigue adelante con la invasión del país que lanzó hace más de cuatro años. La respuesta de Ucrania ha incluido un esfuerzo para desarrollar nuevos drones de ataque y defensa.

Ucrania dice que golpeó instalación petrolera clave

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, publicó el miércoles un video en la aplicación de mensajería Telegram que muestra una gran columna de humo negro elevándose hacia el cielo en una zona rural cerca de un núcleo urbano. Sin precisar que se tratara del presunto ataque en Perm ni qué fue alcanzado, el mandatario manifestó que Kiev estaba ampliando el alcance de sus ataques de largo espectro, y los describió como una nueva fase en los esfuerzos para limitar la capacidad de Rusia para librar la guerra privándola de cruciales ingresos petroleros.

No fue posible verificar el video de forma independiente.

El SBU apuntó que la mayoría de los tanques de almacenamiento de petróleo de la instalación —que afirmó que pertenece al operador ruso de oleoductos Transneft y es un centro clave del sistema de transporte de petróleo del país— estaban en llamas. Estas afirmaciones no pudieron verificarse de manera independiente.

Zelenskyy dio las gracias a la agencia por la precisión de sus ataques.

“La distancia en línea recta es de más de 1.500 kilómetros. Seguiremos aumentando este alcance”, afirmó.

El ataque se produjo un día después de que Ucrania golpeó por tercera vez en menos de dos semanas la refinería y terminal petrolera de Tuapse, en el mar Negro, lo que provocó la evacuación de residentes y amenazó con lo que el presidente ruso, Vladímir Putin, calificó como posibles “graves consecuencias ambientales”. Las autoridades locales señalaron que el incendio en Tuapse había quedado “contenido” para el miércoles.

Drones ucranianos aprovechan vulnerabilidades rusas

Ucrania ha intensificado su campaña de ataques de largo alcance contra instalaciones petroleras rivales en un esfuerzo por impedir que el Kremlin obtenga beneficios inesperados luego de una exención de sanciones por parte de Estados Unidos, en un momento de restricciones en el suministro global debido a la guerra con Irán, indicó el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de análisis con sede en Washington.

Kiev está aprovechando las vulnerabilidades de la extensa masa territorial de Rusia, agregó.

“Es probable que las fuerzas ucranianas sigan aprovechando la amplia superficie de ataque que ofrece la retaguardia profunda de Rusia y las desbordadas defensas antiaéreas rusas para lanzar ataques más frecuentes y de mayor envergadura contra la infraestructura petrolera rusa y activos militares, respaldados por un aumento de la producción nacional ucraniana de drones”, señaló el instituto el martes por la noche.

El Ministerio de Defensa del Kremlin reportó el miércoles que sus defensas aéreas interceptaron durante la noche 98 drones ucranianos sobre regiones rusas y Crimea, anexionada de forma ilegal por Moscú en 2014.

El excedente de armas de Ucrania podría ir a países socios

Tras años dependiendo en gran medida del apoyo militar extranjero, Ucrania está ahora en condiciones de exportar su codiciado conocimiento técnico sobre drones.

Zelenskyy señaló que el país está produciendo un excedente de hasta el 50% en algunos tipos de armas.

La cooperación militar “ya está en marcha” con países socios de Oriente Medio, el golfo Pérsico, Europa y el Cáucaso, escribió en Telegram a última hora del martes.

Los acuerdos incluyen la producción y el suministro de aviones no tripulados y misiles, así como software y tecnología, agregó el mandatario.

Kiev también entregó a Estados Unidos una propuesta de cooperación en drones, sistemas de defensa y otros tipos de armas para su uso en tierra, mar y aire, apuntó Zelenskyy

Ataques nocturnos rusos dejan civiles heridos

Rusia, por su parte, no ha suavizado su campaña de ataques de largo alcance contra zonas civiles ucranianas, y causó daños en viviendas e infraestructura, según autoridades regionales.

Ocho personas resultaron heridas en un ataque nocturno en la región nororiental de Járkiv, indicó la fiscalía regional.

En Sumy, una provincia nororiental, funcionarios dijeron que una mujer de 60 años murió por intoxicación con monóxido de carbono como consecuencia de un ataque.

En Odesa, en el sur del país, las fuerzas rusas atacaron Izmail y dañaron instalaciones de infraestructura en la ciudad, según la administración local. Un edificio del hospital del distrito resultó dañado.

La fuerza aérea de Ucrania dijo que derribó 154 de los 171 drones lanzados por Rusia durante la noche.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.