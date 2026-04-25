Incendios forestales amenazan a viviendas en sureste de Georgia

Dos incendios forestales en el sureste de Georgia seguían amenazando viviendas y vidas el sábado, mientras las autoridades advertían que los fuertes vientos podrían avivar las llamas.

El administrador del condado Brantley, Joey Cason, lo calificó como una “situación dinámica” en un video del sábado por la mañana publicado en redes sociales y rogó a los residentes que “por favor evacúen” si se les ordena hacerlo.

“Este incendio se va a mover rápidamente, una vez que estos vientos lleguen más tarde hoy”, manifestó.

El incendio de la autopista 82 ha estado ardiendo desde el lunes y ha destruido al menos 87 viviendas. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, afirmó el viernes que esa es la mayor cifra para un solo incendio forestal en la historia del estado.

El incendio comenzó cuando un globo de papel aluminio golpeó líneas eléctricas energizadas. Eso creó un arco eléctrico que encendió material combustible en el suelo. Durante la noche del viernes se realizó un vuelo infrarrojo que detecta calor, lo que ayudó a las autoridades a cartografiar mejor el incendio. Un comunicado de prensa del sábado indicó que el perímetro del incendio supera las 14,8 millas cuadradas y que solo está contenido en alrededor de un 10%.

Mientras tanto, un segundo incendio a unos 113 kilómetros (70 millas) al suroeste, en los condados Clinch y Echols, cerca de la frontera estatal con Florida, ha quemado más de 121 kilómetros cuadrados (46,9 millas cuadradas) y destruido al menos 35 viviendas. Iniciado por chispas de una operación de soldadura, ese incendio forestal también estaba contenido en alrededor de un 10% hasta el mediodía del sábado.

Los bomberos han estado combatiendo más de otros 150 incendios forestales en Georgia y Florida que ha cubierto de humo a lugares incluso lejos de las llamas, lo que ha provocado advertencias sobre la calidad del aire en algunas ciudades.

Esta primavera arde una cantidad inusualmente grande de incendios forestales en todo el sureste. Científicos señalan que la amenaza se ha intensificado por una combinación de sequía extrema, vientos racheados, cambio climático y árboles muertos que aún cubren algunos bosques tras haber sido derribados por el huracán Helene en 2024.

En el norte de Florida, un bombero voluntario murió el jueves por la noche después de sufrir una emergencia médica no especificada mientras sofocaba un incendio de matorrales. En Georgia no se han reportado muertes ni lesiones por incendios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.