Habrá más arrestos por muerte de mujer colgada de un árbol en Mississippi, dice la policía

La policía de Mississippi informó el sábado que aún investiga la muerte de Tasia Fortune, una mujer negra que fue hallada colgando de un árbol el mes pasado, un día después de que arrestaran a un hombre en relación con el homicidio.

Sus seres queridos también presentaron a Fortune como madre, atleta y mujer de fe, y esperaban que no se la recordara únicamente por su horrible muerte.

Se prevén más arrestos en el caso, señaló el viernes la jefa de policía de Jackson, RaShall Brackney. La policía buscó y arrestó a Jarques Ratliff, un hombre negro de 51 años, cuando lo encontraron caminando por la calle, informaron las autoridades. Ratliff debe comparecer ante el Tribunal Municipal de Jackson a más tardar el lunes por la mañana, indicó André de Gruy, defensor estatal de Mississippi.

Brackney señaló que Ratliff tenía una “asociación” con Fortune, pero no dio más detalles sobre su relación. Calificó el arresto del hombre por un cargo de asesinato como “un avance importante” en la investigación.

“Pero no es la conclusión. Este caso sigue activo, y habrá más arrestos a medida que nuestros investigadores continúen siguiendo las pruebas adondequiera que conduzcan”, dijo Brackney el viernes. “Entendemos que este caso ha recibido atención mediática de todo el mundo y de toda esta comunidad”.

La policía aporta poca información nueva

La oficina del médico forense estatal determinó el jueves por la noche que la muerte fue un homicidio, dijo Brackney, lo que permitió que la policía ejecutara las órdenes judiciales que ya tenía en su poder.

Hasa el sábado, la policía no había respondido a llamadas y mensajes de The Associated Press sobre posibles novedades de la investigación, más allá de confirmar que ésta seguía en curso.

Ratliff fue acusado de asesinato, según indicaban el sábado los registros de la cárcel del condado de Hinds. En el informe carcelario se señala que el hombre era residente de Jackson y se incluye poca información adicional.

Hasta el momento, no se ha podido determinar si tenía abogado, y se dejó un mensaje en la oficina del defensor público. Si está representado por un defensor público, sería el defensor público del condado de Hinds, explicó de Gruy.

La madre de Fortune dijo que está agradecida con la policía

Christy Spivey, madre de Fortune, dijo el viernes, después de que la policía le informara del arresto, que “simplemente empecé a llorar y les dije: ‘gracias, gracias, gracias’”.

Spivey afirmó que la policía no compartió un motivo ni si el ADN los condujo al arresto. Afirmó que no conocía al hombre arrestado, pero que estaba preguntando a los amigos de su hija si lo conocían. Spivey describió a la familia como “incrédula” y “en shock”.

“Aún no tenemos muchas respuestas”, declaró.

La policía encontró el cuerpo de Fortune colgado en el patio trasero de una casa abandonada en Jackson el 3 de agosto.

Spivey aseguró que estaba convencida de que su hija, de 29 años, no se habría suicidado.

“Absolutamente no. Aunque pudiera trepar a ese árbol, no, no, ella nunca, jamás, jamás”, sostuvo Spivey.

Fortune era madre, atleta y una persona profundamente religiosa

En un obituario sobre Fortune publicado en agosto en el sitio web de Tucker Funeral Home en Central City, Kentucky, se indica que el “camino” de Fortune “no siempre fue fácil, y hubo altibajos”. También se señala que se saltó el penúltimo año de secundaria, fue una destacada corredora de campo traviesa y tenía una sólida fe en Dios. Los servicios religiosos se realizaron el mes pasado en Kentucky.

“Deja un poderoso legado de resiliencia, profundamente arraigado en su fe inquebrantable. Incluso en sus horas más oscuras, nunca dejó de creer en su Salvador”, se lee en el obituario.

Fortune también era madre de cuatro hijos, pero rara vez veía a dos de ellos, dijo Spivey. La última vez que ella vio a su hija fue a finales de julio, para una reunión familiar planificada en Kentucky que se canceló, pero su hija fue a verla de todos modos.

“Cuando estaba allí, había como un tirón, como un tirón espiritual hacia ella. Yo la necesitaba. Supongo que Dios sabía que eso iba a ser todo”, relató Spivey.

Spivey dijo que ella y el padre de Fortune enfrentaron actos de racismo y violencia como pareja interracial en el condado de Crittenden, Kentucky, antes de que Fortune naciera.

Fortune fue separada de sus padres y puesta en hogares de acogida cuando era niña. Durante sus años de secundaria, se trasladó entre hogares grupales y finalmente se escapó a Mississippi. En el obituario se indica que había vivido en Jackson durante 10 años.

Spivey no estaba segura de dónde vivía Fortune al momento de su muerte, pero dijo que su hija había estado luchando contra la falta de vivienda en los últimos años. Tenía dos hermanas y era cercana a ellas. El padre de uno de sus hijos abusaba verbal y físicamente de Fortune, afirmó Spivey.

Antes de morir, Fortune había hablado de iniciar un negocio de limpieza y estaba tratando de poner su vida en orden.

“Digan su nombre. Manténganlo vivo”, dijo Spivey. “Porque no voy a parar hasta que obtenga respuestas”.

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El periodista de The Associated Press Josh Kelety contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.