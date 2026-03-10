Stay up to date with notifications from The Independent

Gran incendio estalla en barcaza de chatarra en la bahía de Delaware

Ardía un enorme incendio el martes por la mañana en una barcaza que transportaba montones de chatarra metálica en la bahía de Delaware.

La barcaza parecía estar inmóvil mientras embarcaciones a ambos lados disparaban cañones de agua contra los montones de metal en llamas. Densas columnas de humo se elevaban desde varios focos que ardían en la embarcación.

No estaba claro si el incendio de la mañana dejó heridos o si el tráfico marítimo en la bahía se vio afectado.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

