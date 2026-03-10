Muere el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, autor de "Un mundo para Julius"

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, autor de “Un mundo para Julius”, “Tantas veces Pedro” y “La vida exagerada de Martín Romaña”, falleció en en Lima a los 87 años.

La Casa de la Literatura Peruana, una entidad oficial difusora de la literatura local, lamentó su muerte como la pérdida de “una de las voces más representativas de la literatura peruana contemporánea”. El Instituto Cervantes indicó a su vez, en su cuenta de X, “nos despedimos de él con admiración y agradecimiento”.

Bryce nació en 1939 en el seno de una familia de banqueros perteneciente a la oligarquía limeña. Trazó un camino literario que retrató de forma crítica la alta burguesía del país sudamericano. Tras educarse en internados británicos en Lima y cursar estudios de Derecho y Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, emprendió en 1964 un viaje a Europa.

En ese continente ejerció la docencia por décadas en Francia, Italia, Grecia, Alemania y España, hasta su regreso definitivo a Perú a fines de la década de 1990.

La contribución de Bryce a las letras en Hispanoamérica fue grande. Recreó una prosa basada en la oralidad y en tono de confesión a diferencia de la narrativa de los escritores del llamado Boom Latinoamericano caracterizada por estructuras complejas, realismo mágico y retratos de dictadores.

Su consagración llegó con la novela “Un mundo para Julius”, publicada en 1970, donde desde la perspectiva de un niño solitario de una familia rica limeña, rodeado de empleados domésticos, muestra de forma afilada las contradicciones de la burguesía peruana.

“Un mundo para Julius” fue elegida como la mejor novela peruana de todos los tiempos en una encuesta entre 80 escritores y críticos peruanos realizada por la revista Debate, también ganó el Premio Nacional de Literatura de Perú en 1972 y fue galardonada como la mejor novela en Francia en 1974. La directora Rossana Díaz Costa la adaptó al cine en 2021, en un filme protagonizado por Liliana Alegría, Fernando Bacilio Rodrigo Barba Pinillos y Fiorella de Ferrari.

“Perú no se entendería igual sin ‘Un mundo para Julius’ y tantas otras de sus obras”, señaló el Instituto Cervantes el martes.

También escribió las novelas “Tantas veces Pedro” de 1977, “La vida exagerada de Martín Romaña” de 1981, y “El hombre que hablaba de Octavia de Cádiz” de 1985. En ellas Bryce construyó una especie de antiheroe latinoamericano exiliado a voluntad en Europa con tintes de melancolía y recuerdos de su patria.

Escribió cuentos agrupados en libros como “Huerto cerrado” de 1968, así como “Magdalena peruana y otros cuentos” de 1986. Bryce cultivó amistad con otros escritores peruanos, incluido el cuentista Julio Ramón Ribeyro y el Nobel Mario Vargas Llosa.

En 2002 ganó el Premio Planeta y el Premio Grinzane Cavour. En 2012 se le otorgó el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances en Guadalajara, para reconocer su vida dedicada a las letras, a pesar algunas controversias por plagio periodístico que ensombrecieron su obra sus últimos años.