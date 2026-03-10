Rechazan nuevo juicio a venezolano condenado por el asesinato de Laken Riley

Un juez ha denegado la petición de un nuevo juicio presentada por un venezolano condenado por el asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería de Georgia. El caso se convirtió en un punto central del debate nacional sobre inmigración.

Los abogados de José Ibarra sostuvieron que sus derechos constitucionales fueron vulnerados cuando el juez rechazó dos mociones de la defensa antes del juicio. Una de ellas solicitaba aplazar el proceso para dar tiempo a una experta para revisar y analizar datos de ADN. La otra buscaba excluir parte de la evidencia obtenida de teléfonos celulares.

El juez del condado de Clarke, H. Patrick Haggard, quien presidió el juicio, escribió en una orden emitida el lunes que la evidencia de la culpabilidad de Ibarra era “abrumadora y contundente”. Después de que Ibarra renunciara a su derecho a un juicio con jurado, Haggard lo declaró culpable de asesinato y otros cargos durante el juicio de noviembre de 2024 y lo condenó a cadena perpetua.

Los abogados de Ibarra no respondieron el martes a un correo electrónico en el que se les solicitaban comentarios sobre la decisión del juez de negar la moción de nuevo juicio. Ibarra tiene 30 días para presentar un aviso de apelación.

Ibarra tiene 30 días para presentar un aviso de apelación ( Mike Stewart-Pool/Getty Images )

Ibarra, de 28 años, había ingresado ilegalmente a Estados Unidos en 2022 y se le permitió permanecer mientras tramitaba su caso migratorio.

Los fiscales afirmaron que Ibarra se encontró con Riley mientras ella corría en el campus de la Universidad de Georgia en Athens el 22 de febrero de 2024 y la mató durante un forcejeo. Riley era estudiante de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Augusta, que también tiene un campus en Athens, a unos 115 kilómetros (unas 70 millas) al este de Atlanta.

Los abogados de Ibarra en el juicio habían pedido al juez que aplazara el proceso después de que una experta en ADN dijo que necesitaría seis semanas para revisar la evidencia analizada con TrueAllele Casework, un software utilizado para interpretar ADN y ayudar a la defensa. El juez escribió en su orden el lunes que los abogados de Ibarra “impugnaron de manera efectiva la evidencia de ADN de TrueAllele en el juicio” y concluyó que a Ibarra no se le perjudicó por la negativa a conceder un aplazamiento.

La experta en ADN testificó durante una audiencia en enero sobre la moción de nuevo juicio, y el juez escribió que no le pareció que su opinión fuera persuasiva ni creíble y que no habría cambiado el resultado del juicio.

Los abogados de Ibarra también habían cuestionado la incautación de dos teléfonos celulares de su apartamento, al señalar que no estaban incluidos en la orden de registro, y solicitaron excluir la evidencia extraída de ellos. Haggard escribió que existían “circunstancias apremiantes que autorizaban la incautación de los teléfonos celulares” y que los teléfonos no fueron registrados sino hasta después de que se emitieron órdenes que autorizaban el registro.