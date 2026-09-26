Empacadoras de carne en EEUU dicen que arrestos del ICE podrían provocar alza de precios

Grupos del sector empacador de carne en Estados Unidos expresaron su preocupación el viernes por el hecho de que las recientes redadas migratorias en Texas, Kansas y Oklahoma han provocado que algunos empleados falten al trabajo, lo que genera problemas en sus negocios y podría repercutir en los precios a los consumidores.

La Texas Cattle Feeders Association, la Oklahoma Cattlemen’s Association y la Kansas Livestock Association señalaron en un comunicado que las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han provocado retrasos en el envío de miles de reses, lo que se ha traducido en millones de dólares en ingresos perdidos. Los grupos sostienen que las operaciones del ICE han alterado las actividades en corrales de engorda, procesadoras de lácteos, empresas de alimento y granos, y centros de transporte.

Scarlett Mabinger, vicepresidenta de comunicaciones de la Kansas Livestock Association, comentó que han recibido múltiples llamadas de sus miembros para informarles de un incremento en el ausentismo en sus negocios del suroeste de Kansas, luego de que estas comunidades notaran un aumento en el número de agentes federales de inmigración esta semana.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) confirmó su presencia en Kansas, pero indicó que no están realizando redadas en lugares de trabajo.

El secretario del DHS, Markwayne Mullin, manifestó en un comunicado que el ICE ha estado “enfocado (en la detención) de criminales atroces”, pero no proporcionó un desglose de la cantidad de personas detenidas.

Varias plantas empacadoras de carne en las ciudades de Dodge City, Liberal y Garden City —todas en Kansas— suelen procesar miles de reses todos los días, pero Mabinger indicó que algunas tuvieron que cerrar temporalmente y enviar el ganado de regreso a los corrales de engorda.

“Entonces tienen que devolverlos al corral de engorda para que esperen, lo cual, por supuesto, provoca un problema de salud animal, causa problemas financieros”, expuso.

La Kansas Livestock Association no recibió reportes de detenciones en lugares de trabajo, pero miembros de la comunidad empezaron a notar la llegada de agentes el martes.

Amy Soberanes, una organizadora comunitaria de 25 años de edad en Dodge City, Kansas, ha estado ayudando a entregar comida a personas que tienen miedo de salir de sus casas. Contó que cuadrillas de limpieza dejaron de presentarse en algunos sitios, lo que obligó a las plantas a cerrar.

“He trabajado con tantas mamás que me han dicho que no saben qué van a hacer porque se han llevado a quien proveía”, narró Soberanes. “He visto a niños llorar ante mí porque su mamá y su papá ya no están. Trajo mucho daño, mucho dolor y mucho trauma para nuestra comunidad”.

Varias de las ciudades de Kansas donde parece haber aumentado la actividad del ICE tienen amplias poblaciones hispanas. El número de sus integrantes ha crecido en la última década por la llegada de nuevos inmigrantes, en su mayoría de Cuba y Haití, según datos federales obtenidos y analizados por The Associated Press.

Los votantes de estos condados favorecieron ampliamente al presidente Donald Trump en las últimas elecciones: más del 65% emitieron su voto a favor del Partido Republicano.

Los políticos republicanos, que por lo general se han alineado con Trump en materia migratoria, están ajustando cuidadosamente su discurso.

El republicano Roger Marshall, senador por Kansas que libra una reñida contienda contra un demócrata, y el senador Jerry Moran dijeron que ambos están preocupados, e instaron al gobierno federal a coordinarse con las autoridades locales. “El secretario Mullin me aseguró que estas órdenes judiciales son únicamente con el propósito de detener a personas que han sido acusadas de actividades delictivas”, señaló Moran en un comunicado difundido en redes sociales.

El gobierno ha reiterado que se enfoca en inmigrantes con antecedentes penales, pero datos recientes dejan entrever que más de la mitad de los detenidos en julio no habían sido condenados por ningún delito y no enfrentaban cargos penales. Menos de una cuarta parte de los detenidos había sido condenada por un delito.

Integrantes de la Kansas Livestock Association están instando a funcionarios federales a realizar acciones migratorias más focalizadas y a ofrecer mayor transparencia.

Los precios de la carne de res se han disparado a máximos históricos en el último año, en gran medida debido a que el país tiene el hato más pequeño a nivel nacional en 75 años. El gobierno de Trump se ha esmerado en que los precios bajen, con medidas como permitir algunas importaciones de carne de res sin aranceles elevados y reabrir la frontera al ganado de México. Esta había sido cerrada debido a un brote de la plaga del gusano barrenador del Nuevo Mundo, la cual puede ser mortal para el ganado.

“Si (las medidas migratorias) continúan durante un periodo de tiempo lo suficientemente largo, entonces podrían provocar un aumento de precios, porque no estamos procesando la cantidad de carne de res que los consumidores están pidiendo actualmente”, explicó Mabinger.

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Gonzalez informó desde McAllen, Texas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.