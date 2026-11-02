Gobierno de Trump apela a la Corte Suprema para excluir votos en California

La administración del presidente Donald Trump presentó un recurso ante la Corte Suprema el lunes, en su intento de dejar de lado miles de boletas por correo disputadas en California el día previo a las elecciones de mitad de mandato.

La apelación de emergencia se produjo después de que un tribunal de apelaciones rechazara la solicitud de apartar unas 20.000 boletas de personas que el gobierno federal sospecha no son ciudadanos.

El gobierno federal sostiene que esas boletas no deberían contarse hasta que pueda verificarse la situación de los votantes. Funcionarios de California afirman que la lista entregada por el gobierno no es fiable y probablemente incluye a muchas personas que son ciudadanas.

La administración republicana de Trump ha dado prioridad este año a identificar a votantes no ciudadanos, pese a que son poco frecuentes.

Un juez de un tribunal de distrito denegó de manera contundente la solicitud del Departamento de Justicia y advirtió que la exigencia podría privar del derecho al voto a ciudadanos en las elecciones del 3 de noviembre, en las que se definirá el control del Congreso.

El Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal una “medida cautelar limitada” que ordene a California “dejar de mezclar boletas presuntamente ilegales con las legales” mientras el caso continúa su curso.

La votación está en marcha en California, un estado mayoritariamente demócrata, desde comienzos de octubre. Los aproximadamente 23 millones de votantes registrados del estado reciben una boleta por correo. Cientos de miles de boletas ya han sido procesadas.

Los tribunales inferiores se han puesto del lado de California, y un juez de distrito advirtió que separar las boletas “causaría estragos” en las elecciones y erosionaría la confianza en el proceso democrático.

“Si el Poder Ejecutivo puede desestimar votos y amenazar una elección en curso debido a acusaciones no probadas, entonces nuestra democracia está en peligro”, escribió el juez federal de distrito David O. Carter, nominado por el presidente demócrata Bill Clinton.

El Departamento de Justicia ha intentado acelerar el caso, al pedir sin éxito a un tribunal de apelaciones que interviniera de manera anticipada.

La administración Trump ha acumulado una serie de victorias en apelaciones de emergencia ante la Corte Suprema, pero los jueces ya habían rechazado previamente el intento del presidente de restringir las boletas por correo antes de las elecciones.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.