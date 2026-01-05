Florida espera aprobación federal para tercer centro de detención de inmigrantes

Florida está esperando la aprobación de funcionarios federales para abrir un tercer centro de detención de inmigrantes y considera construir una cuarta instalación de ese tipo, anunció el gobernador Ron DeSantis el lunes.

El gobierno estatal espera que el Departamento de Seguridad Nacional apruebe el tercer centro de detención en la región de Panhandle del estado, indicó DeSantis en una conferencia de prensa fuera de la instalación que fue el segundo centro de detención, apodado "Deportation Depot", en la antigua Institución Correccional Baker en el noreste de Florida.

"Entonces, si lo aprueban, lo abriremos", expresó DeSantis. "Si no lo aprueban, entonces esperaremos, y está bien. Pero creo que debería ser aprobado ya que no creo que estén donde necesitan estar en cuanto a espacio de detención".

El gobernador mencionó que había "otra opción potencial" en el sur de Florida, donde ya se ha construido un centro de detención de inmigrantes apodado "Alligator Alcatraz" en una pista de aterrizaje remota en los Everglades de Florida.

Cuando se le preguntó por correo electrónico sobre las ubicaciones específicas de las dos instalaciones de detención potenciales, la secretaria de prensa de DeSantis, Molly Best, respondió que la ubicación en Panhandle se anunciará una vez sea aprobada por los funcionarios federales.

"Hasta que esta y la ubicación adicional propuesta en el sur de Florida hayan sido aprobadas y finalizadas, no podemos proporcionar detalles adicionales. ¡Estén atentos!" dijo Best.

DeSantis afirmó que en Florida ha habido 10.000 arrestos de personas que estaban en el país ilegalmente durante el último año a través de una iniciativa de cooperación entre agencias estatales y federales, y que las entidades locales han realizado otros 10.000 arrestos para un total de 20.000. Bajo la iniciativa estatal, el 63% de los arrestados tenía un arresto o condena criminal, indicó DeSantis.

Florida ha liderado a otros estados en la construcción de instalaciones para apoyar la represión de la inmigración del presidente Donald Trump, con DeSantis diciendo que la administración Trump necesita la capacidad adicional para retener y deportar a más inmigrantes. La administración Trump ha elogiado los esfuerzos de los gobernadores republicanos para expandir su capacidad de detención de inmigrantes, apuntando a Florida como un ejemplo a seguir para otros estados.

Abogados de detenidos en la instalación de los Everglades han calificado las condiciones de deplorables, escribiendo en documentos judiciales que el agua de lluvia inunda sus tiendas de campaña y los guardias van de celda en celda presionando a los detenidos para que firmen órdenes de remoción voluntaria antes de que se les permita consultar a sus abogados.

Tres demandas federales en Florida están desafiando las prácticas en la instalación de los Everglades.

En una demanda, los detenidos están pidiendo que se cierre la instalación ya que la inmigración es un asunto federal, y las agencias de Florida y los contratistas privados contratados por el estado no tienen autoridad para operarla bajo la ley federal. En una segunda demanda, los detenidos buscan un fallo que les asegure acceso a comunicaciones confidenciales con sus abogados.

En la tercera demanda, un juez federal en Miami el verano pasado ordenó que la instalación redujera sus operaciones durante dos meses porque los funcionarios no habían realizado una revisión del impacto ambiental del centro de detención. Pero un panel de la corte de apelaciones suspendió esa decisión por el momento, permitiendo que la instalación permanezca abierta.

___________________________________

Siga a Mike Schneider en Bluesky: @mikeysid.bsky.social

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.