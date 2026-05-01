Trump da luz verde a construcción de nuevo oleoducto entre Canadá y EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, otorgó el jueves una aprobación clave para un importante nuevo oleoducto de Canadá hacia Estados Unidos, que ha sido llamado “Keystone Light” por sus similitudes con un polémico proyecto bloqueado por el gobierno del expresidente Joe Biden.

La ampliación del oleoducto Bridger, de 1 metro (3 pies) de ancho, transportaría hasta 550.000 barriles (87.400 metros cúbicos) de petróleo al día desde Canadá a través de Montana y Wyoming, donde se conectaría con otro oleoducto.

El oleoducto necesita otras aprobaciones ambientales estatales y federales antes de su construcción, prevista para inicios del próximo año, según los directivos de la empresa. Los ambientalistas esperan detener el proyecto por la preocupación de que el oleoducto pueda romperse y derramar petróleo.

A su volumen máximo, el oleoducto de 1.050 kilómetros (650 millas) transportaría una cantidad de petróleo equivalente a dos tercios del más conocido oleoducto Keystone XL, que se construyó parcialmente antes de que Biden, mencionando el cambio climático, cancelara su permiso el día que asumió el cargo en 2021.

“Un poco diferente de la última administración. Ellos no firmaron un acuerdo para un oleoducto. Y nosotros estamos levantando oleoductos”, afirmó Trump tras firmar su aprobación para que cruce la frontera entre Saskatchewan y el noreste de Montana.

En su primer mandato, Trump aprobó el proyecto Keystone XL en 2020 pese a las preocupaciones de tribus nativas estadounidenses sobre posibles derrames y de grupos ambientalistas sobre la contribución de los combustibles fósiles al cambio climático. Su cancelación por parte de Biden frustró a funcionarios canadienses, entre ellos, el primer ministro Justin Trudeau, después de que Alberta invirtiera más de 1.000 millones de dólares en el proyecto.

También conocida como “Keystone Light”, la ampliación del oleoducto Bridger no cruzaría ninguna reserva de nativos estadounidenses.

Más del 70% se construiría dentro de corredores de oleoductos ya existentes y el 80% en terrenos privados, indicó Bridger Pipeline LLC en un comunicado. La línea transportaría diversos tipos de crudo, incluido el de la región de arenas bituminosas de Canadá, para exportarlo o refinarlo en Estados Unidos, explicó el portavoz de la empresa, Bill Salvin.

El permiso de Trump también autoriza otros productos petrolíferos, entre ellos, gasolina, queroseno, diésel y gas licuado de petróleo. Salvin señaló que incluir esos combustibles mantiene abiertas las opciones de la empresa, pero que por ahora sigue centrada en el crudo.

Bridger Pipeline evitaría que una administración futura revierta la decisión si logra completar su proyecto antes de que Trump deje el cargo. La empresa espera iniciar la construcción en el otoño de 2027 y terminarla a finales de 2028 o principios de 2029, dijo el portavoz de Bridger, Bill Salvin.

El mandato de Trump termina el 20 de enero de 2029.

Bridger Pipeline y otras subsidiarias de True Company han sido responsables de varios accidentes importantes en oleoductos, como el derrame de más de 240.000 litros (50.000 galones) de crudo en el río Yellowstone, que contaminó el suministro de agua potable de una ciudad de Montana en 2015, un derrame de 170.343 litros (45.000 galones) de diésel en Wyoming en 2022, y un derrame en 2016 que liberó más de 2,7 millones de litros (600.000 galones) de crudo en Dakota del Norte, contaminando el río Little Missouri y un afluente.

Las subsidiarias de True aceptaron pagar una multa civil de 12,5 millones de dólares para resolver una demanda federal relacionada con los derrames en Dakota del Norte y Montana.

Salvin indicó que, en los años posteriores al derrame en el Yellowstone, Bridger Pipeline desarrolló un sistema de detección de fugas basado en IA que le permite recibir avisos con mayor rapidez cuando hay problemas. También planea perforar a una profundidad de 9 a 12 metros (30 a 40 pies) por debajo de ríos importantes, incluidos el Yellowstone y el Missouri, para reducir las probabilidades de un accidente. El accidente de 2015 ocurrió en una línea que se construyó en una zanja poco profunda en el fondo del río.

“Diseñamos el oleoducto pensando en la integridad y la seguridad. Tenemos planes de respuesta de emergencia en caso de que ocurra algo y el petróleo llegue a salir de la línea, lo cual es bastante raro”, manifestó Salvin.

La empresa, con sede en Casper, Wyoming, opera más de 5.950 kilómetros (3.700 millas) de oleoductos de recolección y transmisión en la cuenca de Williston, en Dakota del Norte y Montana, y en la cuenca del río Powder, en Wyoming.

Entre los grupos ambientalistas opuestos al proyecto están el Montana Environmental Information Center y WildEarth Guardians.

“La mayor preocupación que vemos ahora mismo es la preocupación inherente a todos los proyectos de oleoductos, que es el riesgo de derrames”, señaló la abogada Jenny Harbine, del bufete de derecho ambiental Earthjustice. “Los oleoductos se rompen y tienen fugas. Es simplemente un hecho de los oleoductos”.

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Brown informó desde Billings, Montana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.