Meta plantea la posibilidad de cerrar en Nuevo México por choque jurídico sobre seguridad infantil

Meta planteó la posibilidad de cerrar sus servicios de redes sociales en Nuevo México en respuesta al impulso de los fiscales estatales para introducir cambios fundamentales en las plataformas de la empresa, incluida Instagram, con el fin de proteger la salud mental y la seguridad de los niños.

La posibilidad surgió en medio de maniobras jurídicas en la antesala de un juicio sin jurado la próxima semana, el cual se llevará a cabo debido a acusaciones de que Meta constituye una molestia pública. Es la segunda fase de un caso que ya derivó en 375 millones de dólares en sanciones civiles, después de que un jurado determinara que la compañía perjudicó deliberadamente la salud mental de los niños y ocultó lo que sabía sobre la explotación sexual infantil en sus plataformas.

Los fiscales piden al tribunal que ordene una serie de cambios en las cuentas infantiles en redes sociales, orientados a frenar funciones adictivas, mejorar la verificación de edad y prevenir la explotación sexual infantil mediante configuraciones de privacidad predeterminadas y una mayor supervisión.

Ejecutivos de Meta han subrayado que la empresa mejora de forma continua la seguridad infantil y aborda el uso compulsivo de las redes sociales. La compañía afirma que está siendo señalada entre cientos de aplicaciones que usan los adolescentes.

En un escrito judicial hecho público el jueves, Meta sostuvo que para la empresa es inviable cumplir un requisito propuesto de 99% de precisión para verificar que los usuarios menores de edad tengan al menos 13 años, entre otras exigencias.

“En la práctica, este requisito de hecho obliga a Meta a cerrar sus servicios —para todos los usuarios del estado— o, de lo contrario, a cumplir obligaciones imposibles”, manifestó la empresa en el escrito.

Un cierre de ese tipo para una población de 2,1 millones de residentes en Nuevo México podría silenciar la comunicación personal en las inmensamente populares plataformas de Meta, que también incluyen Facebook y WhatsApp, y además afectar su uso para publicidad comercial.

Al retirarse de Nuevo México, Meta atendería cualquier preocupación sobre daños a los niños, pero el mensaje podría parecer intencionalmente hostil y podría derivar en consecuencias no previstas, señaló Eric Goldman, codirector del High Tech Law Institute de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara, en California.

Goldman recordó que, en 2023, autoridades canadienses acusaron a Facebook de anteponer las ganancias a la seguridad después de que la plataforma bloqueara contenido de noticias locales durante incendios forestales y evacuaciones sin precedentes. Facebook respondía a una ley recién promulgada que exige a los gigantes tecnológicos pagar a los editores por enlazar o reutilizar de otro modo su contenido en internet.

Un jurado de Los Ángeles determinó el mes pasado que tanto Meta como YouTube eran responsables por daños a niños que usan sus servicios, lo que validó preocupaciones de larga data sobre los peligros de las redes sociales.

El caso de Nuevo México contra Meta es el primero en ir a juicio entre más de 40 fiscales generales estatales que han presentado demandas contra la empresa, bajo el argumento de que contribuye a una crisis de salud mental entre los jóvenes. La mayoría busca medidas correctivas en un tribunal federal de Estados Unidos.

“Dudo muchísimo que estén dispuestos y sean capaces de apagar las luces de su producto en todo el país”, declaró Raúl Torrez, fiscal general de Nuevo México, en una conferencia de prensa en línea.

Torrez rebatió el argumento de Meta de que los cambios propuestos son impracticables, al describir “épocas anteriores” en un panorama de redes sociales en constante evolución, cuando “no teníamos desplazamiento infinito ni teníamos reproducción automática”. Torrez, un demócrata que se postula a la reelección para un segundo mandato en noviembre, afirmó que no “se hará de la vista gorda ante niños explotados en el estado de Nuevo México porque haya gente con un contrato publicitario”.

Más allá de Estados Unidos, otros países han implementado —o planean implementar— una serie de restricciones a las actividades en línea de los niños, que van desde prohibiciones al uso de redes sociales hasta exigir que los adolescentes más jóvenes vinculen sus cuentas a la de uno de sus padres. Nuevo México también intenta lograr, en la demanda contra Meta, que haya vínculos entre menores y sus tutores, así como un supervisor de seguridad infantil bajo supervisión judicial para dar seguimiento a las mejoras a lo largo del tiempo.

Goldman indicó que hay algunos países a los que Facebook “no da soporte directo, en parte porque simplemente no vale la pena ofrecer esa instancia personalizada”.

“El costo de mantener el servicio separado es mayor que cualquier valor que aporte ese territorio", apuntó. "Y eso podría ser el caso también con Nuevo México”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.