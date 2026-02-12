Familias en duelo presionan al Congreso por reformas de seguridad aérea tras choque cerca de DC

Senadores clave y familiares de las 67 personas fallecidas en un choque entre un avión de pasajeros y un helicóptero del Ejército cerca de la capital estadounidenses están convencidos de que los avanzados sistemas de localización de aeronaves recomendados por expertos desde hace casi dos décadas habrían evitado la tragedia del año pasado.

No obstante, sigue sin estar claro si el Congreso aprobará un proyecto de ley que exija que todos los aviones y helicópteros los utilicen alrededor de todos los aeropuertos con mucho tráfico.

La Comisión de Comercio del Senado llevó a cabo una audiencia el jueves para destacar por qué la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) viene recomendando desde 2008 que todas las aeronaves estén equipadas con un sistema que pueda transmitir su ubicación y otro para recibir datos sobre la ubicación de otras aeronaves.

Actualmente, sólo se exige el sistema que transmite la ubicación. La audiencia revisará las 50 recomendaciones de la NTSB para evitar otra colisión en el aire como la del 29 de enero de 2025.

Todos los que iban a bordo del helicóptero y del avión de American Airlines que volaba desde Wichita, Kansas —incluidos 28 miembros de la comunidad de patinaje artístico— murieron cuando las aeronaves chocaron y se precipitaron al gélido río Potomac.

El Senado ya aprobó por unanimidad el proyecto de ley que exigirá que todas las aeronaves que vuelen alrededor de aeropuertos con mucho tráfico tengan instalados ambos tipos de sistemas de Vigilancia Dependiente Automática por Radiodifusión (ADS-B, por sus siglas en inglés). Sin embargo, los líderes de las comisiones clave de la Cámara de Representantes parecen querer elaborar su propio proyecto de ley integral que aborde todas las recomendaciones de la NTSB, en lugar de aprobar de inmediato lo que se conoce como la ley ROTOR.

Los sistemas ADS-B Out transmiten continuamente la ubicación y la velocidad de una aeronave y son obligatorios desde 2020. Pero los sistemas ADS-B In, que pueden recibir esas señales y crear una pantalla que muestre a los pilotos dónde se encuentra todo el tráfico aéreo a su alrededor, no son estándar.

Vientos en contra en la Cámara de Representantes

El presidente de la Comisión de Comercio, el senador Ted Cruz, dijo que le preocupa que algunas personas estén hablando de la posibilidad de añadir lagunas al proyecto de ley que eximirán a las aerolíneas regionales y a los jets privados del mandato. El republicano de Texas sostuvo que eso socavará el esfuerzo y no tiene sentido, dado que el avión involucrado en esta colisión era operado por una aerolínea regional.

“Volar sólo puede ser seguro cuando todos siguen los mismos estándares”, afirmó Cruz. Añadió que espera que la Cámara de Representantes vote a favor del proyecto de ley en las próximas dos semanas para enviarlo al escritorio del presidente Donald Trump.

Pero el congresista Sam Graves, quien encabeza la Comisión de Transporte de la cámara baja, señaló el jueves que no planea considerar el proyecto del Senado.

“No he revisado mucho la ley ROTOR. Vamos a hacer nuestro propio proyecto de ley”, afirmó Graves.

La NTSB, familiares de las víctimas y legisladores clave afirman que si el avión de American Airlines y el helicóptero hubieran contado con uno de los sistemas ADS-B In capaces de recibir datos de ubicación, los pilotos podrían haber evitado la colisión tras recibir casi un minuto de advertencia anticipada.

Los sistemas receptores habrían proporcionado más avisos, junto con una indicación de dónde estaba la otra aeronave. Pero para que eso funcionara, el sistema ADS-B Out del helicóptero —que se supone debe transmitir su ubicación— tendría que haber estado encendido y funcionando correctamente, lo cual no ocurrió la noche del accidente.

Una tragedia que pudo haberse evitado

Estos sistemas de localización son una de las medidas que podrían haber superado todos los problemas sistémicos y errores que la NTSB identificó en el desastre. Por eso este requisito fue respaldado por la presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy —la única testigo convocada a la audiencia—, por el secretario de Transporte, Sean Duffy, y por todo el Senado. Esta es la 18va ocasión que la NTSB recomienda la tecnología.

“Esto parece obvio, ¿no? Sobre todo cuando no es algo nuevo lo que están proponiendo”, dijo Amy Hunter, cuyo primo Peter Livingston murió en el vuelo junto con su esposa y sus dos hijas pequeñas.

La senadora Tammy Duckworth subrayó que la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) tampoco actuó ante advertencias de sus propios controladores tras un incidente muy similar en 2013, en que casi ocurre una colisión, sobre los riesgos que representan los helicópteros alrededor del DCA (Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington), y ante un número alarmante de incidentes en que casi se producen choques, documentados en los propios datos de la agencia.

“El fracaso de la FAA frente a alarmas ensordecedoras, que gritaban que era cuestión de cuándo —no de si— uno de esos incidentes en los que casi se produce un choque en el DCA se convertiría en una tragedia mortal, es, por desgracia, emblemático de una crisis crónica que ha afectado a la FAA durante años”, sostuvo Duckworth.

Después, la FAA realizó varios cambios, entre ellos prohibir que los helicópteros vuelen por la ruta donde ocurrió el choque siempre que un avión esté aterrizando en la pista secundaria del DCA, y exigir que todas las aeronaves utilicen sus sistemas ADS-B Out para transmitir su ubicación.

El aniversario del accidente y la audiencia de la NTSB sobre las causas del choque han hecho que las últimas semanas sean difíciles para las familias de las víctimas. Y ahora los Juegos Olímpicos están recordando a Hunter y a otros que sus seres queridos —como las pequeñas Everly y Alydia Livingston— nunca tendrán la oportunidad de hacer realidad sus sueños de competir por una medalla de oro.

Preocupaciones por el costo para dueños de aeronaves

El mayor obstáculo es el costo. Modernizar algunos aviones de aerolíneas podría costar cientos de miles de dólares o más, lo que supondrá una carga costosa para algunos, especialmente para aerolíneas regionales con márgenes de ganancia más ajustados, como la que operaba el avión que chocó con el helicóptero del Ejército. Algunos también se preguntan si los pilotos de la aviación general podrían costear las actualizaciones. Estos sistemas ni siquiera han sido diseñados y certificados para algunos aviones de aerolíneas, en particular los modelos CRJ que estuvieron involucrados en este incidente.

Pero algunas aerolíneas ya han comenzado a incorporar la tecnología a sus aviones, en parte porque, además de los beneficios de seguridad, los sistemas pueden ayudar a aumentar el número de aviones que pueden operar en un aeropuerto al espaciarse con mayor precisión.

American Airlines lidera el sector, tras haber añadido la tecnología a sus Airbus A321 en los últimos años, equipando hasta la fecha a más de 300 de sus aproximadamente 1.000 aviones. Homendy dijo que funcionarios de American Airlines le indicaron que las adaptaciones costaron menos de 50.000 dólares por avión.

Es probable que cualquier aeronaves con más de una década de antigüedad no tenga instalado ninguno de estos sistemas. La mayoría de los aviones más nuevos tienen al menos un sistema ADS-B Out que transmite su ubicación.

Pero aproximadamente tres cuartas partes de los pilotos de jets ejecutivos y de Cessnas y Bonanzas más pequeños, de un solo motor, usan dispositivos portátiles que cuestan tan solo 400 dólares y que pueden acceder a estos datos de ubicación y mostrar la información sobre aeronaves cercanas en un iPad. Así que no parece que la ley les genere un gasto significativo. Homendy mostró uno de los pequeños receptores durante su testimonio para demostrar lo fácil que es para los pilotos recibir advertencias ADS-B In.

Tim Lilley, quien también es piloto, dijo que contar con ambos sistemas de localización habría salvado la vida de su hijo Sam, que era copiloto del avión, y la de todos los demás que murieron. Señaló que los propietarios de aviones pequeños tienen una opción asequible, pero que incluso las actualizaciones costosas para aviones grandes valdrían la pena.

“Si esas recomendaciones se hubieran aplicado plenamente, este choque no habría ocurrido”, dijo Lilley. “No sé qué valor le damos a la vida humana, pero 67 vidas seguirían aquí hoy”.

___

El periodista de The Associated Press Stephen Groves contribuyó a este despacho desde Washington D.C. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.