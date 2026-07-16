Familia organiza vigilia para mexicano abatido por agente de inmigración en Houston

La familia del mexicano que fue abatido por un agente federal de inmigración en Houston realizará una vigilia pública el jueves por la noche, en respuesta a la oleada de apoyo que han recibido en medio de las renovadas críticas a las prácticas de la agencia.

La ceremonia en honor a Lorenzo Salgado Araujo, quien fue abatido el martes por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mientras se dirigía a su lugar de trabajo, se produce en momentos en que la agresiva ofensiva migratoria del presidente Donald Trump está una vez más bajo el microscopio.

Los encuentros con el ICE han resultado en al menos 10 muertes desde que inició el segundo mandato de Trump el año pasado, incluidos dos decesos en los días posteriores al fallecimiento de Salgado Araujo.

“Mi familia quisiera expresar nuestro más sincero agradecimiento por el increíble apoyo que hemos recibido”, publicó en Facebook el hijo de Salgado Araujo, Ronaldo.

Salgado Araujo, de 52 años,no tenía antecedentes penales y había vivido en Estados Unidos desde hace 35 años.

Después del tiroteo, tres hombres que viajaban con Salgado Araujo en la misma camioneta cuando fue baleado han refutado enérgicamente la versión del gobierno.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés), aseguró que Salgado Araujo embistió un vehículo del ICE y que un agente disparó su arma en defensa propia. El gobernador de Texas y firme partidario de la ofensiva migratoria de Trump, el republicano Greg Abbott, afirmó el miércoles que la investigación del incidente quedará en manos de la principal unidad policial del estado.

Más de una semana después del incidente, nuevos registros judiciales muestran que el FBI lleva a cabo una investigación sobre si se encontraron drogas en la camioneta, según una solicitud de orden de registro firmada por un juez federal el martes.

El agente especial del FBI David McNeilly afirmó en una declaración jurada que dentro de la camioneta pudo ver cuatro bolsas de plástico que contenían una sustancia de color blanco que parecía ser metanfetamina. El DHS no ha dicho que la presunta presencia de drogas haya sido el motivo por el que los agentes de ICE ordenaron la detención del vehículo. El FBI remitió todas las preguntas a la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Texas.

El fiscal federal Aaron Reitz enfatizó el jueves en una declaración en video que toda la información es preliminar y no concluyente.

“Estamos haciendo todo lo posible para dar con la verdad y hacer lo correcto", afirmó. "Mientras tanto, hago un llamado a la población a que le dé al FBI y al DHS la oportunidad de investigar”.

Una abogada del hermano de Salgado Araujo, quien se encontraba a bordo de la camioneta al momento del incidente y que posteriormente fue detenido por el ICE, dijo que el polvo es una mezcla casera de electrolitos que la cuadrilla de construcción usaba para mantenerse hidratada mientras trabajaba a la intemperie bajo el sofocante calor de Texas.

Ruby L. Powers, la abogada del hermano de Salgado Araujo, pidió en un comunicado que las autoridades analicen la sustancia para establecer que no se trata de una sustancia ilícita.

“Pero ningún resultado del análisis, sea cual sea, cambiará el hecho de que se usó fuerza letal contra Lorenzo”, sostuvo Powers. “No se puede disparar primero y preguntar después”.

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Riddle informó desde Los Ángeles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.