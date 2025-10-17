Exasesor de seguridad nacional de Trump se declara inocente de filtrar información clasificada

John Bolton, exasesor de seguridad nacional convertido en crítico del presidente Donald Trump, se declaró inocente el viernes de los cargos de enviar por correo electrónico información clasificada a miembros de su familia y de mantener documentos ultrasecretos en su casa de Maryland.

Bolton fue liberado tras comparecer ante un juez, en el tercer caso que el Departamento de Justicia ha presentado en las últimas semanas contra un adversario del presidente republicano.

El caso en el que se acusa a Bolton de poner en riesgo la seguridad nacional se desarrolla en un contexto de crecientes preocupaciones de que el gobierno de Trump utiliza los poderes de aplicación de la ley del Departamento de Justicia para perseguir a sus enemigos políticos. Bolton dijo que argumentará que está siendo atacado debido a sus críticas al presidente y describió los cargos como parte de un “esfuerzo de Trump para intimidar a sus oponentes”.

Sin embargo, la investigación sobre él ya estaba bien avanzada para cuando Trump asumió el cargo por segunda vez en enero pasado, y parece haber seguido un camino más convencional hacia la acusación que otros casos recientes contra personas a las que Trump percibe como enemigos, acusadas por el fiscal federal designado por el presidente en Virginia, a pesar de las preocupaciones de los fiscales de carrera.

Bolton está acusado de compartir con su esposa e hija más de 1.000 páginas de notas que incluían información sensible que había obtenido en reuniones con otros funcionarios del gobierno de Estados Unidos y líderes extranjeros o de informes de inteligencia. Las autoridades dicen que parte de la información quedó expuesta cuando operativos presuntamente vinculados al gobierno iraní hackearon la cuenta de correo electrónico que Bolton utilizó para enviar a sus familiares las notas tipo diario sobre sus actividades.

El Departamento de Justicia también alega que Bolton almacenó en su casa inteligencia altamente clasificada sobre los planes de un adversario extranjero para atacar a las fuerzas estadounidenses fuera del país, acciones encubiertas emprendidas por el gobierno de Estados Unidos y otros secretos de estado.

“Hay un solo nivel de justicia para todos los estadounidenses”, dijo la secretaria de Justicia, Pam Bondi, el jueves en un comunicado. “Cualquiera que abuse de una posición de poder y ponga en riesgo nuestra seguridad nacional tendrá que rendir cuentas. Nadie está por encima de la ley”.

Bolton, de 76 años, es una figura muy conocida en los círculos de política exterior republicana, famoso por sus puntos de vista belicistas sobre el poder estadounidense y que sirvió durante más de un año en la primera administración de Trump antes de ser despedido en 2019. Posteriormente, publicó un libro muy crítico contra el mandatario.

La acusación es significativamente más detallada en sus afirmaciones que los casos anteriores contra el exdirector del FBI James Comey y la fiscal general de Nueva York Letitia James. A diferencia de esos casos, presentados por un fiscal federal nombrado apresuradamente, la acusación de Bolton fue firmada por fiscales de seguridad nacional de carrera.

El caso se centra en información de seguridad nacional ultrasecreta

Bolton sugirió que el caso penal era resultado de un esfuerzo fallido que el Departamento de Justicia emprendió después de que él dejó el gobierno para impedir la publicación de su libro de 2020, “The Room Where It Happened” (“La habitación donde sucedió”), que retrata a Trump como alguien gravemente desinformado sobre política exterior. Los abogados de Bolton han dicho que avanzó con el libro después de que un funcionario del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, con quien Bolton había trabajado durante meses, dijo que el manuscrito ya no contenía información clasificada.

Las autoridades dicen que Bolton tomó notas meticulosas sobre sus reuniones e informes como asesor de seguridad nacional y luego utilizó una cuenta de correo electrónico personal y una plataforma de mensajería para compartir con sus familiares información clasificada hasta el nivel de ultrasecreto. Después de enviar un documento, Bolton escribió en un mensaje a sus familiares: ”¡¡¡Nada de esto lo hablamos!!!” En respuesta, uno de sus familiares escribió: “Shhhhh”, dijeron los fiscales.

Los dos miembros de la familia no fueron identificados en los documentos judiciales, pero una persona familiarizada con el caso, que declaró bajo condición de anonimato para mencionar detalles no públicos, los identificó como la esposa e hija de Bolton.

Un representante de Bolton le dijo al FBI en julio de 2021 que su cuenta de correo electrónico había sido hackeada por operativos presuntamente vinculados al gobierno iraní, pero no reveló que había compartido información clasificada a través de la cuenta ni que los hackers ahora tenían en su poder secretos del gobierno, según la acusación.

El abogado de Bolton, Abbe Lowell, dijo en un comunicado que “los hechos subyacentes en este caso fueron investigados y resueltos hace años”.

Afirmó que los cargos se derivan de partes de los diarios personales que Bolton mantuvo a lo largo de sus 45 años de carrera en el gobierno e incluían información no clasificada que solo se compartió con su familia inmediata y que era conocida por el FBI desde 2021.

“Como muchos funcionarios públicos a lo largo de la historia”, dijo Lowell, “Bolton llevaba diarios, eso no es un crimen”. Afirmó que su cliente “no compartió ni almacenó ilegalmente ninguna información”.

El Departamento de Justicia tiene una larga historia de casos de documentos clasificados

El Departamento de Justicia tiene antecedentes de investigaciones sobre el manejo indebido de información clasificada, incluso por parte de funcionarios públicos. Los resultados de esas investigaciones han dependido en parte de si las autoridades obtuvieron pruebas de manejo intencional o de otros delitos como obstrucción.

Trump, por ejemplo, fue acusado no solo de acumular documentos clasificados en su finca de Mar-a-Lago, sino también de obstruir los esfuerzos del gobierno para recuperarlos. El caso fue desestimado después de que asumió el cargo.

Los fiscales de una investigación distinta encontraron pruebas de que el presidente Joe Biden había retenido intencionalmente documentos clasificados, pero optaron por no presentar cargos, en parte porque pensaron que Biden podría aparecer ante un jurado como un “hombre simpático, bien intencionado, un anciano con mala memoria”.

Otra investigación de alto perfil se relacionó con la candidata presidencial demócrata de 2016 Hillary Clinton, quien fue exonerada después de que el entonces director del FBI, James Comey, dijera que los investigadores no determinaron que ella tuviera la intención de violar la ley cuando envió correos electrónicos con información clasificada en un servidor de correo electrónico privado mientras se desempeñaba como secretaria de Estado.

Una investigación que podría tener paralelismos con el caso de Bolton es la acusación del exdirector de la CIA David Petraeus, quien, en 2015, admitió haber compartido información clasificada con su biógrafa. Fue sentenciado a libertad condicional tras un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia.

Durkin Richer informó desde Washington.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.