California comenzará a vender insulina a bajo precio a partir del próximo año

El gobernador de California Gavin Newsom anunció el jueves que el estado comenzará a vender insulina a bajo precio como parte de su marca propia a partir del 1 de enero, casi tres años después de que se dio a conocer por primera vez una alianza para vender medicamentos genéricos con la marca del estado a precios más bajos.

Pero California no será el único estado que pondrá a disposición insulina a un menor costo. Civica, una organización sin fines de lucro, informó que también distribuirá su medicamento económico para la diabetes a farmacias de todo el país. California inició su alianza con Civica en 2023 para su marca de insulina "CalRx" y destinó 50 millones de dólares para su desarrollo, indicó la compañía.

A partir del nuevo año, las plumas de insulina estarán disponibles a un precio recomendado de 11 dólares por dosis, o un máximo de 55 dólares por un paquete de cinco, informó Civica.

"No se necesita una nueva receta", afirmó Newsom en una conferencia de prensa en Los Ángeles. "Es acceso en base a la asequibilidad".

Es una parte de los esfuerzos de California por reducir los costos de los medicamentos con receta mediante la oferta de genéricos como una alternativa más económica. Newsom anunció en abril que el estado venderá el medicamento para sobredosis Naloxona. El fármaco, disponible como aerosol nasal y en forma inyectable, es considerado como una de las herramientas principales en la lucha contra la crisis nacional de sobredosis.

Para el desarrollo de la insulina, el estado firmó un acuerdo por 10 años con Civica y Biocon Biologics a principios de 2023. Los funcionarios dijeron entonces que esperaban que el ingreso de California al mercado de fabricantes de insulina provocara una caída en los precios.

Las nuevas plumas serán intercambiables con glargina, la alternativa genérica para inyecciones diarias de mayor precio que regulan el azúcar en la sangre. Como comparación, el equivalente de un paquete de cinco dosis de Rezvoglar, de Eli Lilly, se vende a las farmacias por más de 88 dólares, según datos recopilados por la oficina del gobernador, aunque los consumidores pueden pagar otro precio según su seguro.

Aproximadamente 38 millones de estadounidenses —y alrededor de 3,5 millones de californianos— padecen de diabetes, según la American Diabetes Association.

Chris Noble, director de organización de Health Access California, un grupo de defensa a la atención médica para el consumidor a nivel estatal, aplaudió al anuncio de Newsom, diciendo que los esfuerzos de California y otros para desarrollar un genérico competente traerán alivio a los pacientes que han visto un aumento en los precios de los medicamentos en los últimos años.

"Los consumidores de California necesitan alivio ahora, por lo que los defensores de la salud están aliviados de ver que CalRx actúa rápidamente para reducir los costos de la insulina para la gente de California al tiempo que continúa buscando otras soluciones necesarias para el costo de los medicamentos con receta", dijo Noble en un comunicado el jueves.

Podría haber riesgos. Los analistas estatales han advertido que el ingreso de California al mercado podría llevar a otros fabricantes a reducir la disponibilidad de sus medicamentos, una posible consecuencia no deseada.

Los legisladores estatales aprobaron 100 millones de dólares para el proyecto en 2022, 50 millones de los cuales están dedicados al desarrollo de tres tipos de insulina y el resto para invertir en una instalación de fabricación.

Según documentos estatales de 2023, el programa propuesto podría ahorrar a muchos pacientes entre 2,000 y 4,000 dólares al año. Además, los costos más bajos podrían resultar en ahorros sustanciales porque el estado compra el producto cada año para los millones de personas en sus planes de salud financiados públicamente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.