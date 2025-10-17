Fuente AP: EEUU detiene a sobrevivientes de ataque en el Caribe a embarcación con presunta droga

Estados Unidos capturó a sobrevivientes de un ataque del jueves contra una embarcación que al parecer transportaba drogas en el Caribe, las primeras detenciones desde que el presidente Donald Trump inició los ataques mortales en la región este verano, según un funcionario de defensa y otra persona familiarizada con el asunto.

Las personas confirmaron el ataque el viernes bajo la condición de anonimato porque aún no ha sido reconocido por el gobierno de Trump. Se cree que es al menos el sexto ataque desde agosto, y el primero que deja sobrevivientes que son capturados por el ejército estadounidense. De momento se desconoce qué hará Estados Unidos con los detenidos.

El ataque del jueves eleva al menos a 28 el número de muertos por los ataques del gobierno de Trump contra embarcaciones en la región.

Los sobrevivientes del ataque ahora enfrentan un futuro y un panorama legal inciertos, incluyendo cuestionamientos sobre si ahora se les considera prisioneros de guerra o acusados en un caso penal.

