Poderosa tormenta invernal amenaza California mientras se acerca la Navidad

Una serie de poderosas tormentas invernales amenazan con azotar California con lluvias implacables, fuertes vientos y nieve de montaña mientras los vacacionistas tomaban carretera para Navidad.

Se tiene previsto que millones de personas de todo el estado salgan de viaje. Probablemente se encontrarán con condiciones peligrosas, incluso imposibles, ante los pronósticos de varios ríos atmosféricos que atravesarán el estado, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. Los meteorólogos señalaron que el sur de California podría tener su Navidad más húmeda en varios años y advirtieron sobre posibles deslizamientos de tierra y escombros en áreas afectadas por los incendios forestales de enero pasado.

"Va a haber mucha agua en las carreteras, y los viajes serán muy peligrosos en los próximos días", destacó Mike Wofford, del Servicio Meteorológico Nacional.

La mayoría de las áreas recibieron lluvias dispersas la mañana del martes, y se tiene previsto que el sistema se intensifique por la tarde y hasta la víspera de Navidad. Las lluvias y vientos disminuirán en algunas regiones el miércoles, antes de la llegada de otra tormenta.

Gran parte del Valle de Sacramento y del área de la Bahía de San Francisco se encontraban bajo aviso de inundaciones y advertencia de vientos fuertes hasta el viernes. Los meteorólogos advirtieron sobre nevadas intensas y ráfagas de viento en partes de la Sierra Nevada a partir del martes, lo que creará "condiciones de visibilidad prácticamente nulas" que harán que sea "casi imposible" circular a través de los pasos de montaña.

También existe un riesgo de intensas tormentas eléctricas y una pequeña posibilidad de tornados a lo largo de la costa norte del estado.

Las fuertes lluvias e inundaciones repentinas que comenzaron el sábado en el norte de California ya obligaron a llevar a cabo rescates acuáticos y al menos una persona ha perdido la vida, informaron funcionarios locales.

Por lo general, el sur de California recibe entre 1,3 y 2,5 centímetros (media pulgada y una pulgada) de lluvia en esta época del año, pero esta semana muchas áreas podrían ver entre 10 y 20 centímetros (cuatro y ocho pulgadas, destacó Wofford. La cifra podría ser incluso más elevada en las montañas.

Es muy probable que se produzcan inundaciones generalizadas y deslaves, especialmente en áreas afectadas por el incendio de Palisades de enero pasado, agregó. Partes de Los Ángeles se encontraban bajo advertencias de evacuación a partir del martes y agentes de policía iban de puerta en puerta en hogares particularmente vulnerables para ordenarles su evacuación, indicó la oficina de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

Los meteorólogos instaron a la población a quedarse en casa o hacer planes de viaje alternativos.

Funcionarios locales y estatales se preparan para responder a emergencias durante la semana. El estado ha desplegado recursos y socorristas hacia varios condados a lo largo de la costa y en el sur de California antes de las tormentas. La Guardia Nacional de California también está en espera para brindar asistencia.

"Cuando el clima severo amenaza a nuestras comunidades, no esperamos para reaccionar. Nos adelantamos a ello", declaró el gobernador Gavin Newsom en un comunicado.

Un río atmosférico es una banda larga y estrecha de vapor de agua que se forma sobre un océano y fluye a través del cielo, llevando consigo humedad desde los trópicos hacia el norte.

Persistentes ríos atmosféricos empaparon el estado de Washington con casi 19 billones de litros (cinco billones de galones) de lluvia en una semana a principios de este mes, amenazando con imponer nuevos récords de inundaciones, indicaron los meteorólogos. Esas lluvias se intensificaron gracias al clima cálido y el aire, además de condiciones climáticas inusuales que se remontan a un ciclón tropical en Indonesia.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.