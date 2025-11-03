En tema de aranceles, ¿tratará la Corte Suprema a Trump como lo hizo con Biden?

Una gran pregunta se cierne sobre el caso de los aranceles del presidente Donald Trump que está debatiendo la Corte Suprema: ¿Mantendrá la mayoría conservadora al mandatario republicano bajo los mismos estándares exigentes que utilizó para limitar a su predecesor demócrata, Joe Biden?

Los principios legales en el corazón de los desafíos conservadores a las principales iniciativas durante los años de Biden están impulsando los argumentos en la lucha contra los aranceles de Trump, que el tribunal discutirá el miércoles.

Las empresas y los estados que demandaron por los aranceles incluso mencionan a los tres jueces conservadores designados por Trump, cuyos votos esperan atraer para detener una pieza central de la agenda económica del gobernante en una prueba clave del poder presidencial.

Trump invocó ley de poderes de emergencia para justificar los aranceles

Trump impuso dos conjuntos de aranceles, determinando que los déficits comerciales sostenidos habían llevado a Estados Unidos "al borde de una crisis económica y de seguridad nacional" y que cientos de miles de muertes por fentanilo importado habían creado una crisis propia, dijo la administración a los jueces.

Hasta este año, ningún presidente había utilizado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional para imponer aranceles desde su promulgación en 1977.

La ley no menciona aranceles, impuestos, derechos u otras palabras similares, aunque permite al presidente, después de declarar una emergencia, regular la importación de "cualquier propiedad en la que cualquier país extranjero o un nacional de éste tenga algún interés".

Esa autorización, argumentó la administración, es suficiente para respaldar los aranceles, y la ausencia de cualquier "palabra mágica" es irrelevante.

Corte Suprema ha dictaminado que el Congreso debe hablar claramente sobre cuestiones de política importantes

Durante la presidencia de Biden, las mayorías conservadoras dificultaron la lucha contra el cambio climático bajo la ley existente y bloquearon varias acciones relacionadas con la pandemia de coronavirus.

La Corte Suprema puso fin a una pausa en los desalojos, prohibió un mandato de vacunación para grandes empresas y rechazó el programa de condonación de préstamos estudiantiles de Biden.

En cada caso, el tribunal sostuvo que el Congreso no había autorizado claramente una acción de importancia económica y política, un principio legal conocido como la doctrina de las grandes cuestiones.

El Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal con sede en Washington tuvo pocas dificultades para aplicar esos precedentes al caso de los aranceles.

Refiriéndose a la pausa en los desalojos y los casos de deuda estudiantil, una mayoría de siete jueces escribió: "De hecho, se predice que el impacto económico de los aranceles será mucho mayor que los dos programas que la Corte Suprema ha sostenido previamente que implican grandes cuestiones".

Los impugnadores de los aranceles están defendiendo la decisión de apelación en la Corte Suprema apoyándose en las opiniones de los casos anteriores.

"En ausencia de vigilancia bajo la doctrina de las grandes cuestiones, 'la legislación correría el riesgo de convertirse en nada más que la voluntad del presidente actual'", escribieron los abogados de una empresa de juguetes del área de Chicago, Learning Resources Inc., citando una opinión del juez Neil Gorsuch en el caso del cambio climático.

Un grupo separado de pequeñas empresas citó la opinión de la jueza Amy Coney Barrett en el caso de los préstamos estudiantiles para señalar que al confiar en la ley de poderes de emergencia, Trump "afirma 'un poder altamente consecuente... más allá de lo que el Congreso podría razonablemente entender que ha otorgado'".

Las empresas también invocaron una opinión disidente del juez Brett Kavanaugh en otro caso de pandemia sobre los peligros de aceptar fácilmente declaraciones de emergencia. "La historia de este Tribunal está llena de ejemplos desafortunados de excesiva deferencia judicial a las afirmaciones de 'poderes de emergencia'", escribieron los abogados de las empresas.

Pero, ¿se aplica la doctrina de las grandes cuestiones al caso de los aranceles?

La administración Trump argumenta que la doctrina no se aplica al caso de los aranceles, y cita una extensa opinión disidente así como a Kavanaugh.

Los presidentes tienen una amplia libertad cuando se trata de asuntos exteriores y seguridad nacional, y sería extraño que la ley de poderes de emergencia fuera tan limitada como dicen los impugnadores, escribió el juez Richard Taranto en su disidencia, que fue respaldada por otros tres jueces.

"Tal limitación estaría especialmente fuera de lugar en un estatuto de emergencia como la (ley de poderes de emergencia)", escribió Taranto, explicando que estaba destinada a dar a los presidentes flexibilidad para enfrentar crisis.

El Congreso, concluyó, tomó una decisión "con los ojos abiertos" para dar al presidente una autoridad amplia. La doctrina de las grandes cuestiones no se aplica, escribió Taranto.

Kavanaugh expresó una visión igualmente expansiva del poder presidencial en una opinión en junio sobre la autoridad del Congreso.

La doctrina de las grandes cuestiones nunca se ha invocado en un caso sobre política exterior o seguridad nacional, escribió Kavanaugh. "Por el contrario, el entendimiento habitual es que el Congreso pretende dar al Presidente una autoridad y flexibilidad sustanciales para proteger a Estados Unidos y al pueblo estadounidense", escribió.

La opinión de Taranto se basó en una decisión de la Corte Suprema de 1981 en un caso relacionado con la crisis de los rehenes en Irán que confirmó la invocación de la ley de poderes de emergencia por parte del presidente Jimmy Carter para descongelar activos iraníes.

El juez William Rehnquist, cinco años antes de convertirse en presidente de la Corte Suprema, escribió la opinión del tribunal. Uno de sus secretarios en ese período fue el actual titular de esa instancia, John Roberts.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.