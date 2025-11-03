Hegseth visita la frontera intercoreana antes de reunirse con funcionarios surcoreanos

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, visitó el lunes la Zona Desmilitarizada que separa a las dos Coreas al comenzar una visita de dos días a su aliado Corea del Sur para conversaciones de seguridad.

Hegseth y el ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu-back, asistieron a una sesión informativa de mandos militares en el Puesto de Observación Ouellette, un sitio cerca de la línea de demarcación militar que presidentes estadounidenses anteriores, incluido Donald Trump durante su primer mandato en 2019, habían visitado para observar a través de la frontera hacia Corea del Norte y reunirse con soldados estadounidenses.

Hegseth y Ahn también visitaron la aldea fronteriza de Panmunjom, donde se firmó un armisticio para detener la Guerra de Corea de 1950-53. El ministerio de Ahn dijo que la visita "reafirmó la firme postura de defensa combinada y la estrecha coordinación" entre los aliados.

Hegseth no mencionó a Corea del Norte, que ha ignorado las llamadas de Washington y Seúl al diálogo en los últimos años mientras acelera la expansión de sus programas de armas nucleares y misiles.

El ejército de Corea del Sur también dijo el lunes que el presidente del Estado Mayor Conjunto del país, el general Jin Yong-sung, y su homólogo estadounidense, el general Dan Caine, supervisaron un vuelo de formación combinado a bordo de aviones de combate F-16 surcoreanos y estadounidenses sobre una importante base militar estadounidense en Pyeongtaek.

El vuelo, realizado por primera vez, tenía la intención de demostrar la "inquebrantable postura de defensa combinada" de los aliados y la "fuerza inquebrantable" de la alianza, dijo el Ministerio de Defensa de Seúl.

Hegseth y Ahn, quienes se reunieron previamente el sábado en una reunión de ministros de defensa en Malasia, asistirán a las conversaciones anuales de defensa de los aliados en Seúl el martes.

Se espera que las conversaciones aborden temas clave de la alianza, incluida la promesa de Corea del Sur de aumentar el gasto en defensa y la implementación de un acuerdo previo para transferir el control operativo en tiempos de guerra de las fuerzas aliadas a un comando binacional liderado por un general surcoreano con un adjunto estadounidense.

También hay preocupaciones en Seúl de que el gobierno de Trump pueda exigir pagos mucho más altos de Corea del Sur por la presencia militar estadounidense en el país o posiblemente reducir la presencia militar de Estados Unidos para centrarse más en China.

La visita de Hegseth se produce días después de que Trump viajara a Corea del Sur para reuniones con líderes mundiales, incluido el presidente surcoreano Lee Jae Myung y el presidente chino Xi Jinping, al margen de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico de este año en Gyeongju.

Durante su reunión con Trump el miércoles de la semana pasada, Lee reafirmó el compromiso de Corea del Sur de aumentar el gasto en defensa para reducir la carga financiera sobre Estados Unidos y también solicitó apoyo estadounidense en los esfuerzos surcoreanos para adquirir submarinos de propulsión nuclear.

Trump dijo más tarde en las redes sociales que Estados Unidos compartirá tecnología confidencial para permitir que Corea del Sur construya un submarino de propulsión nuclear, y que el buque será construido en el astillero de Filadelfia, que fue comprado el año pasado por el Grupo Hanwha de Corea del Sur. Los líderes también avanzaron en las conversaciones comerciales, abordando detalles sobre 350.000 millones de dólares en inversiones estadounidenses a las que Corea del Sur se comprometió en un esfuerzo por evitar los aranceles más altos de la Casa Blanca.

