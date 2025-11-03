Sismo de 6,3 sacude el norte de Afganistán; reportan 20 muertos y al menos 640 heridos

Un fuerte sismo de magnitud 6,3 sacudió el norte de Afganistán a primera hora del lunes, dejando al menos 20 muertos y más de 640 heridos, 25 de ellos en estado crítico, informó un funcionario de gestión de desastres. Autoridades de salud advierten que ambas cifras podrían aumentar.

El epicentro del sismo se ubicó a 22 kilómetros (14 millas) al oeste-suroeste de la localidad de Kholm, a una profundidad de 28 kilómetros (17 millas), señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus iniciales en inglés). La agencia informó que el terremoto ocurrió a las 12:59 de la madrugada, hora local.

En agosto, un temblor en el este de Afganistán causó la muerte de más de 2.200 personas.

El país empobrecido a menudo enfrenta dificultades para responder a este tipo de desastres naturales, especialmente en regiones remotas. Las estructuras suelen ser de poca altura, construidas principalmente de concreto y ladrillo, con viviendas en áreas rurales y periféricas hechas de adobe y madera, muchas de ellas mal construidas.

El sismo del lunes también se sintió en Mazar-e-Sharif, la capital de la provincia de Balkh, en el norte del país, indicaron funcionarios afganos. En Mazar-e-Sharif, imágenes que circulaban en redes sociales mostraban que el terremoto causó algunos daños en la histórica Mezquita Azul. Varios ladrillos cayeron de los muros, pero la mezquita permaneció intacta. El sitio, de varios siglos de antigüedad, es uno de los lugares religiosos más venerados de Afganistán y un importante punto de reunión durante festivales islámicos y culturales.

Cientos de casas destruidas

El vocero adjunto de la Autoridad Nacional de Manejo de Desastres de Afganistán, Qari Taj Mohammad Hemat, dijo que el terremoto había sacudido las provincias de Balkh, Samangan, Sar-e-Pul y Kunduz, dejando 20 muertos y 643 heridos, de los cuales 25 estaban en estado crítico.

Anteriormente, Sharafat Zaman, portavoz del Ministerio de Salud Pública, indicó que los fallecidos y más de 500 de los heridos habían sido trasladados a hospitales en las provincias de Balkh y Samangan. Socorristas estaban en el lugar y las cifras estaban cambiando, agregó.

En la provincia cercana de Badakhshan, el sismo destruyó parcial o completamente 800 casas en una aldea del distrito de Shahr-e-Bozorg, indicó Ihsanullah Kamgar, portavoz de la sede de la policía provincial. Pero debido a la falta de internet en el área remota, aún no había cifras precisas de víctimas, añadió.

Yousaf Hammad, otro vocero de la agencia de gestión de desastres de Afganistán, dijo que la mayoría de los lesionados sufrieron heridas leves y fueron dados de alta después de recibir tratamiento inicial.

En Kholm, cerca del epicentro, la gente retiraba con palas los escombros de las casas de adobe colapsadas a fin de recuperar la mayor cantidad de pertenencias posible.

“Era la 1:00 de la mañana, y se sintió un terremoto muy fuerte. Cuando salí, las casas estaban destruidas y el aire estaba muy sucio", dijo el residente local Ahmad Zia. “Empezamos a rescatar a los heridos. Sacamos los cuerpos de dos personas de entre los escombros, y sus funerales se llevarán a cabo hoy”.

Otro residente, Abdul Mubin, relató que estaba durmiendo en su negocio al momento en que ocurrió el temblor.

“Vi que todo estaba destruido. La gente sufrió muchas pérdidas económicas”, dijo. “Muchas casas quedaron destruidas, con los muebles y otras pertenencias bajo los escombros”.

Rocas bloquean brevemente la carretera

En Kabul, el Ministerio de Defensa anunció que los equipos de rescate y ayuda de emergencias han llegado a las zonas afectadas por el terremoto de anoche en las provincias de Balkh y Samangan, donde se registraron los peores daños, y han comenzado las operaciones de rescate, incluido el traslado de heridos y la asistencia a familias afectadas.

El portavoz principal del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, escribió en una publicación en la plataforma X que el sismo causó víctimas y pérdidas económicas. Expresó su pesar y dolor por las pérdidas y dijo que las organizaciones gubernamentales pertinentes estaban ocupadas tratando de llevar la ayuda necesaria a las personas afectadas por el sismo.

El temblor también se sintió en la capital, Kabul, y en varias otras provincias de Afganistán. El Ministerio de Defensa, en un comunicado, detalló que trozos de rocas que cayeron de las montañas bloquearon brevemente una carretera principal que conecta Kabul con Mazar-e-Sharif, pero la vía fue reabierta más tarde. Indicó que algunas personas que resultaron heridas y quedaron atrapadas a lo largo de la carretera fueron trasladadas al hospital.

En Islamabad, el presidente de Pakistán, Asif Ali Zardari, expresó su profundo pesar y dolor por la pérdida de vidas. En un comunicado, ofreció sus condolencias a las familias de las víctimas, rezó por la pronta recuperación de los heridos y dijo que Pakistán está con el pueblo afgano en este momento difícil.

Emitió su declaración al tiempo que los dos países están involucrados en rondas de conversaciones de paz en medio de una tensión creciente después de enfrentamientos mortales en la frontera entre Afganistán y Pakistán que dejaron decenas de soldados y civiles muertos en ambos lados.

Pakistán acusa al gobierno talibán de albergar a miembros del Talibán paquistaní y de no frenar los ataques transfronterizos. Las autoridades afganas rechazan las acusaciones, resaltando que buscan buenas relaciones. Otra ronda de conversaciones de paz está programada para esta semana en Estambul, Turquía.

La delegación de Naciones Unidas en Afganistán dijo en X que sus equipos están en el terreno evaluando necesidades y entregando ayuda urgente.

“Estamos con las comunidades afectadas y proporcionaremos el apoyo necesario”, decía la publicación.

Un terremoto de magnitud 6,0 el 31 de agosto de 2025 en el este de Afganistán, cerca de la frontera con Pakistán, causó la muerte de más de 2.200 personas. El 7 de octubre de 2023, un sismo de magnitud 6,3, al que siguieron fuertes réplicas, dejó al menos 4.000 fallecidos, según el gobierno talibán.

___

El periodista de The Associated Press Munir Ahmed contribuyó a este despacho desde Islamabad.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.