Empeora la situación en Sudán: dos de cada tres personas necesitan asistencia, según la ONU

Dos de cada tres personas en el devastado Sudán necesitan ayuda urgentemente, afirmó el miércoles un funcionario de la ONU.

La situación es cade vez más “horrible para los civiles”, dijo a The Associated Press Tom Fletcher, jefe de asuntos humanitarios y de socorro de la ONU, mientras los grupos de ayuda luchan por entregar la asistencia tan necesaria a las comunidades.

“El acceso que necesitamos está demasiado limitado por el conflicto”, dijo en entrevista telefónica desde Darfur.

El Ejército y el grupo paramilitar rival, las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), entraron en guerra en 2023, cuando estallaron tensiones entre ellos. Ambos son antiguos aliados que presuntamente debían supervisar una transición democrática tras un levantamiento en 2019.

Los combates han provocado la muerte de al menos 40.000 personas, según la Organización Mundial de la Salud, y han desplazado a 12 millones más. Sin embargo, los grupos de ayuda dicen que el verdadero número de fallecidos podría ser mucho mayor.

Campamentos superpoblados

La guerra se prolongó durante más de dos años y los recursos humanitarios se agotaron en todo el país, dijo Amy Pope, directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OMI).

“La gente está exhausta y las vulnerabilidades son extremadamente altas”, declaró a la AP en entrevista telefónica desde Jartum, la capital.

Un nuevo flujo de personas desplazadas en la región de Darfur ha tensado aún más los campamentos ya superpoblados y ha agotado los limitados recursos. Las regiones de Darfur y Kordofán se han convertido en el epicentro de la lucha.

El mes pasado, las FAR tomaron el control de El-Fasher, la capital de Darfur del Norte, que estuvo sitiada durante más de 18 meses, y arrasaron el Hospital Saudí en la ciudad, matando a más de 450 personas, según la OMS, y fueron de casa en casa, matando a civiles y cometiendo agresiones sexuales.

La Organización Mashad, un grupo de derechos humanos, dijo el domingo que cientos de niñas fueron víctimas de violencia sexual.

La OMI estima que alrededor de 82.000 personas habían huido de la ciudad y las áreas circundantes hasta el 4 de noviembre, dirigiéndose a lugares seguros, como Tawila.

Escala de necesidad “increíble”

Médicos Sin Fronteras (MSF) dijo el miércoles que sus equipos han visto tasas de desnutrición “asombrosas” entre aquellos que huyeron de El-Fasher y llegaron a Tawila.

Pope también informó a los periodistas virtualmente desde Jartum sobre los horribles detalles de la guerra civil, diciendo que la mayoría de las personas que huyen de las áreas afectadas dicen haber visto cómo se disparaba a civiles en el lugar y personas caminando sobre cadáveres.

“La escala de la necesidad es absolutamente increíble. Y, por supuesto, coincide en un momento en que se han producido recortes sin precedentes en la asistencia humanitaria en todo el mundo”, señaló.

Posible tregua

El ministro de Relaciones Exteriores de Sudán, Mohi al-Din Salem, dijo el martes que su gobierno no participa oficialmente en el grupo mediador liderado por Estados Unidos conocido como Quad, que presentó una propuesta de tregua humanitaria en septiembre.

“El grupo Quad no fue formado por una decisión del Consejo de Seguridad o de una organización internacional”, dijo Salem, y agregó que su país se relaciona de manera bilateral con países como Egipto, cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Badr Abdelatty, dijo el miércoles que su país se mantiene firme contra cualquier intento de dividir Sudán.

El plan liderado por Estados Unidos comenzaría con un alto el fuego de tres meses, seguido de un proceso político de nueve meses, según Massad Boulos, un asesor estadounidense para asuntos africanos.

Las FAR dijeron la semana pasada que acordaron la tregua humanitaria propuesta, y aunque el ejército recibe el ofrecimiento con beneplácito, dijo que solo aceptará una tregua si las FAR se retiran de las áreas civiles y entregan sus armas.

Fletcher dijo el miércoles que su agencia está en contacto con las partes en conflicto para impulsar la entrega de ayuda.

___

Farnoush Amiri contribuyó a este informe desde las Naciones Unidas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.