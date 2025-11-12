Pequeñas empresas de EEUU sufren por el cierre gubernamental más largo de la historia

El fin del cierre gubernamental más largo en la historia de Estados Unidos sería un alivio para las pequeñas empresas que dependen de contratos o financiamiento federal. Durante siete semanas, han reducido gastos, considerado despidos y buscado un trabajo estable mientras intentan comunicarse con oficinas gubernamentales cerradas, según varios contratistas.

Los legisladores de la Cámara de Representantes regresan a Washington el miércoles para votar sobre una legislación de compromiso que financiaría al gobierno hasta el 30 de enero. Se espera que la mayoría de los demócratas vote en contra del proyecto de ley, que probablemente obtendrá la aprobación en la cámara liderada por los republicanos.

Los propietarios de pequeñas empresas con contratos gubernamentales dicen que el cierre ha causado retrasos en los pagos y la cancelación de algunos proyectos, y trabajarán para recuperar el tiempo y el dinero perdidos si el gobierno reabre.

Incertidumbre en los proyectos

Jackson Dalton, propietario de Black Box Safety, un fabricante de equipos de protección personal, recibió un contrato federal de 1,9 millones de dólares para linternas el 1 de octubre, un día antes de que comenzara el cierre.

El contrato, que representaría el 6% de sus ingresos anuales, requería que la empresa, con sede en El Cajon, California, gastara 1 millón de dólares al inicio. Dalton dijo que no pudo hacerlo porque la oficina solicitante no respondió a sus correos electrónicos ni sus llamadas telefónicas.

“Ha tenido un gran impacto en nuestro flujo de caja, en nuestras operaciones”, expresó. “Nuestros proveedores están muy preocupados porque se han preparado para este contrato durante cerca de un año. Y así, tratan de tomar medidas y ordenar materias primas para fabricar los productos necesarios para este contrato”.

La única comunicación gubernamental que Dalton dijo haber recibido durante el cierre fue una orden de suspensión de trabajo enviada por correo electrónico. El contrato estipulaba que el trabajo debía realizarse en 120 días.

Considerando proyectos no gubernamentales

Eric Veal es propietario y presidente de Interactive Knowledge en Charlotte, Carolina del Norte, que crea experiencias digitales interactivas para museos, organizaciones educativas y espacios culturales con un equipo de ocho personas. Aproximadamente el 60% de su trabajo este año proviene de contratos con el Instituto Smithsonian. El Smithsonian está financiado en parte por el gobierno federal y en parte por donantes privados y otras fuentes.

“Los empleados federales no pueden trabajar en absoluto, y las facturas y proyectos están completamente detenidos”, comentó Veal. Dado que el Instituto no está completamente financiado por el gobierno, algunos empleados seguían trabajando durante el cierre, pero “simplemente es difícil completar el trabajo sin un equipo completo”.

El empresario redujo los gastos y consideraba la posibilidad de despedir a algunos empleados si el cierre se extendía más allá de mediados de noviembre.

“Nuestro flujo de caja se ve afectado, y por eso tenemos que hacer cambios a pequeña escala en términos de gastos”, manifestó. “Lo que aún no hemos tenido que hacer es considerar ningún tipo de cambios de personal o, ya sabes, cambios importantes, pero tenemos una fecha en el calendario en la que comenzaremos a considerar esas cosas. Y eso es realmente el 15 de noviembre”.

El cierre le ha hecho pensar en enfocarse más en el trabajo en el sector privado.

“Dependemos de estos contratos para la mayor parte de nuestro trabajo”, dijo Deal. “Así que el cierre nos obliga a replantearnos esa decisión, en términos de realmente depender del Smithsonian tan fuertemente como lo habíamos hecho... Estamos considerando realmente disminuir nuestra dependencia, como empresa, de los contratos federales”.

Una distracción de los temas de política

El cierre ha hecho que, para las pequeñas empresas, sea más difícil concentrarse en otros temas de política por los que abogan en el Congreso. Unos 2.000 propietarios de pequeñas empresas que asistieron a una cumbre el 29 y 30 de octubre en Washington, D.C., organizada por Goldman Sachs 10.000 Small Businesses, se reunieron con funcionarios electos, legisladores y otros oradores para analizar temas como la inteligencia artificial, el acceso al capital y la retención de empleados.

El participante Joe Gelardi, cuya empresa en Virginia Beach, Virginia, proporciona apoyo operativo, gestión y servicios tecnológicos a agencias de defensa y fabricantes de equipos originales como Lockheed Martin y General Dynamics, dijo que el cierre eclipsó lo que las empresas trataban de lograr.

“Todos nosotros planeamos durante muchos meses venir aquí (Washington) porque tratamos de ser defensores proactivos de la comunidad de pequeñas empresas, para ayudar a trabajar con los legisladores en la Cámara y el Senado, para elaborar políticas que ayuden a crear condiciones más firmes para el crecimiento de las pequeñas empresas en todas las industrias”, afirmó Gelardi, presidente y CEO de Vectrona. En cambio, la conferencia terminó “siendo eclipsada por el hecho de que este cierre está en marcha”.

Mientras tanto, el cierre ha impactado su negocio, que proporciona tecnología y capacitación para que los miembros del ejército operen equipos complejos, dijo. El hecho de que el gobierno no esté funcionando ha causado retrasos en el procesamiento de nuevos contratos, ofertas y propuestas, y provoca “mucha incertidumbre”, comentó. Gelardi dijo que no ha recibido el pago de algunos contratos, pero su equipo ha seguido trabajando.

“Eso es solo un ejemplo de lo que sucede en todo el espacio de defensa. Se les pide a las empresas que carguen con el peso, y lo hacemos en la mayoría de los casos porque no queremos decepcionar a nuestro cliente, no queremos dañar la relación, queremos que puedan confiar en nosotros”, expresó. “Pero es realmente desafortunado que el gobierno federal transfiera esa carga y nos pida que seamos nosotros quienes carguemos con ese costo y encontremos la manera de financiar el trabajo y gestionarlo”.

Contratos cancelados

Karen Jenkins, presidenta, CEO y fundadora de la firma de consultoría de gestión KRJ Consulting, dijo que el cierre ha afectado a su negocio, con sede en Columbia, Carolina del Sur, tanto como lo hizo la pandemia de COVID-19. Un contrato que ganó el año pasado y que supuestamente tendría una opción de renovación este año fue cancelado, comentó.

“Había otros contratos a los que dábamos seguimiento y que trataríamos de conseguir este año y teníamos una alta probabilidad de ganar porque probablemente teníamos el mejor desempeño pasado y tarifa, y cosas de esa naturaleza, pero fueron retirados”, dijo Jenkins. “Con suerte y con oración, cuando el gobierno reabra y con todos los despidos, van a necesitar capacidad adicional. Y tratamos de aferrarnos con todas nuestras fuerzas para ver si podemos mantenernos para ser ese recurso para el gobierno cuando reabra”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.