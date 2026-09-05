Irán acusa a EEUU de atacar un petrolero cerca de la isla Kharg y otras noticias de Oriente Medio

Irán acusó el sábado a Estados Unidos de atacar un petrolero iraní cerca de la isla de Kharg, en el golfo Pérsico. La Casa Blanca no ha realizado comentarios al respecto, pero un nuevo ataque elevaría el riesgo de desencadenar una otra ronda de ataques iraníes contra aliados e intereses de Washington en la región.

A continuación, un vistazo a las últimas noticias en Oriente Medio.

Irán acusa a Estados Unidos de atacar un petrolero

La cadena pública de la República Islámica reportó el sábado que cuatro misiles estadounidenses impactaron en un petrolero a unos 10 kilómetros (seis millas) de la isla de Kharg. La tripulación estaba siendo evacuada y no hubo víctimas, agregó.

El reporte no aportó pruebas y no incluyó declaraciones de funcionarios iraníes. El Comando Central de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios.

La isla de Kharg es la principal terminal de exportación de petróleo de Irán y un centro de importancia estratégica para los envíos de crudo del país. Ha sido atacada repetidamente durante el conflicto con Estados Unidos, como cuando las fuerzas del Pentágono alcanzaron instalaciones militares allí en marzo.

El último reporte llega días después de que Washington reanudara los ataques contra objetivos iraníes tras una pausa de un mes, mientras se intensifican los combates en torno al estrecho de Ormuz.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.