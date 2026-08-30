El-Sayed se disculpa por comentarios tras ataque a sinagoga en Michigan

El candidato demócrata al Senado por Michigan Abdul El-Sayed se disculpó el sábado ante la delegación demócrata del estado por comentarios que hizo tras un ataque a una sinagoga en marzo, que vinculó con las acciones de Israel en Oriente Medio.

“Mis comentarios pudieron haber sido malinterpretados para justificar algo que yo no pretendía justificar", declaró El-Sayed a periodistas después de dirigirse al caucus en una convención partidaria en Lansing. "A cualquiera que sienta que mis comentarios pudieron haber sido hirientes, lo siento de verdad. Esa no era mi intención”.

La disculpa de El-Sayed fue su más reciente intento de unificar a los demócratas tras unas primarias amargas en las que derrotó a la representante Haley Stevens. Está ansioso por dejar atrás una serie de controversias relacionadas con acusaciones de antisemitismo, incluida su asociación con el polémico comentarista Hasan Piker. Se enfrenta al candidato republicano Mike Rogers en una contienda que ayudará a determinar el control del Senado.

En marzo, un hombre atacó la sinagoga Temple Israel en un suburbio de Detroit, estrellando su automóvil contra el edificio y abriendo fuego contra un guardia de seguridad antes de suicidarse. El hombre, Ayman Mohammad Ghazali, había perdido a cuatro familiares en un ataque aéreo israelí en Líbano la semana anterior.

En una respuesta en video en ese momento, El-Sayed condenó el ataque y añadió que “una persona herida lastima a los demás” en referencia a lo que le ocurrió a la familia de Ghazali. Sus críticos acusaron a El-Sayed de justificar las acciones de Ghazali.

“Lo que intentaba hacer era ofrecer contexto de por qué ocurrió, pero no era el momento para el contexto, y nunca es correcto desestimar el dolor de alguien”, aseveró.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.