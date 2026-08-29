Netanyahu condena a perpetradores de violencia en Cisjordania y otras noticias de Oriente Medio

El primer ministro de Israel se pronunció tras semanas de violencia de colonos en Cisjordania y condenó las acciones de un “puñado de alborotadores”. Ataques y disparos israelíes provocaron la muerte de tres palestinos en Gaza. Y la cúpula de Irán ahora está formada por generales del ejército y clérigos que desde hace mucho están afianzados en la teocracia gobernante.

Este es un vistazo a los acontecimientos más recientes en la guerra de Irán y Oriente Medio en general.

Condena de Netanyahu se produce tras disturbios en una localidad de Cisjordania

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, condenó los actos criminales de un “puñado de alborotadores” en Cisjordania que, según afirmó, cometen una injusticia contra el “público de colonos respetuoso de la ley”.

Su declaración se produce después de más de dos semanas de disturbios en la localidad de Qusra, donde los colonos rodearon varias viviendas, entre ellas, la propiedad de un palestino-estadounidense. En una declaración inusualmente contundente, el embajador de Estados Unidos, Mike Huckabee, se refirió a los colonos como “terroristas”, una palabra que las autoridades de Estados Unidos suelen reservar para los combatientes palestinos.

Horas antes, también el sábado, el ejército y la policía de Israel informaron que varios alborotadores israelíes llegaron a la zona de Qusra y que luego se produjeron enfrentamientos violentos. Indicaron que decenas de alborotadores se atrincheraron en una vivienda palestina mientras los residentes estaban dentro. Señalaron que los grupos fueron separados y que se confiscaron los vehículos de los agresores.

The Associated Press vio ambulancias trasladando a palestinos heridos.

“Las acciones de estos extremistas violentos son una vergüenza y contradicen por completo los valores del Estado de Israel”, señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En los comunicados no se mencionan detenciones.

El gobierno de Netanyahu, el más ultranacionalista y religioso en la historia de Israel, ha impulsado un aumento en la construcción de asentamientos en Cisjordania. La mayor parte de la comunidad internacional considera ilegales los asentamientos, e Israel ha visto una erosión del apoyo en Estados Unidos.

Mueren tres palestinos en Gaza, según funcionarios de salud

Tres palestinos murieron y otros más resultaron heridos en ataques y disparos realizados el sábado por Israel en el centro de Gaza, según funcionarios de salud locales.

En Ciudad de Gaza, dos palestinos murieron y otro resultó herido en un ataque israelí contra una motocicleta, según funcionarios del hospital Shifa. El ejército israelí dijo que atacó a un “operativo militar”, sin dar más detalles.

En otro punto, el fuego de un tanque provocó la muerte de un agricultor en la parte oriental de Deir al-Balah, según funcionarios del hospital Mártires de Al-Aqsa, adonde fue trasladado el cuerpo. Hasta el momento, el ejército israelí no ha hecho ningún comentario.

Y en el más reciente ataque aéreo contra el complejo del hospital Mártires de Al-Aqsa, tres palestinos resultaron heridos, informaron funcionarios del Ministerio de Salud de Gaza. El ejército israelí dijo que “atacó a un comandante de Hamás que planeaba ejecutar ataques terroristas” en las inmediaciones del complejo.

En el comunicado militar se acusa al comandante de esconderse en el complejo. Se indicó que las autoridades médicas de Gaza fueron advertidas el jueves de que las instalaciones médicas no deben utilizarse con “fines terroristas” y que las fuerzas israelíes actuarían ante cualquier amenaza si continúa. El hospital Mártires de Al-Aqsa no comentó sobre el ataque.

Un frágil alto el fuego en Gaza se ha mantenido desde octubre. Aunque los combates más intensos en el enclave han disminuido, el ejército de Israel ha matado al menos a 1.313 palestinos desde entonces, según el Ministerio de Salud de Gaza. El ministerio, que forma parte del gobierno encabezado por Hamás, mantiene registros detallados de víctimas que son considerados en general fiables por agencias de la ONU y expertos independientes. No ofrece un desglose entre civiles y combatientes.

La nueva cúpula de Irán no muestra tolerancia ante la disidencia

Tras seis meses de guerra, la nueva cúpula de Irán parece lista para una confrontación potencialmente larga con Estados Unidos y decidida a impedir cualquier agitación interna.

El nuevo líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei, aún no ha sido visto en público desde que su padre y otros altos dirigentes murieron en los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel, cuando inició la guerra el 28 de febrero.

Con los nombramientos anunciados el 11 y 12 de agosto, Jamenei se ha rodeado de aliados personales de larga data, como el nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, y el nuevo jefe del Basij, la fuerza callejera de voluntarios de la Guardia Revolucionaria, Hossein Taeb.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.