Suena como el comienzo de un chiste mediocre, pero un experto médico de renombre, un comediante, un multimillonario y un Kennedy están envueltos en un extraño intercambio en Twitter sobre las vacunas contra el covid-19 alimentado por el propietario de la plataforma.

La odisea ha girado en torno al experto en vacunas, el Dr. Peter Hotez, decano de la Facultad Nacional de Medicina Tropical y profesor de Pediatría y Virología Molecular y Microbiología en el Baylor College of Medicine, autor del libro de 2018 Vaccines Did Not Cause Rachel’s Autism: My Journey as a Vaccine Scientist, Pediatrician, and Autism Dad.

El sábado, el Dr. Hotez tuiteó un enlace a un artículo de Vice titulado ‘Spotify Has Stopped Even Sort of Trying to Stem Joe Rogan’s Vaccine Misinformation’ (Spotify ya dejó de siquiera intentar frenar la desinformación sobre vacunas de Joe Rogan) que destacó la reciente entrevista de tres horas del presentador de pódcast y comediante Joe Rogan con Robert F. Kennedy Jr. El controvertido vástago de una de las familias políticas más célebres de Estados Unidos, que es un declarado antivacunas, lanzó una arriesgada campaña presidencial para 2024.

Junto con el artículo tuiteado, el Dr. Hotez escribió, “por todos los ataques en línea que estoy recibiendo después de este absurdo pódcast, está claro que muchos realmente creen estas tonterías”.

RFK Jr. tiene una larga historia de defensa contra las vacunas que se volvió particularmente prominente, y abierta, durante la pandemia. El sobrino de 69 años del presidente John F. Kennedy e hijo de Robert F. Kennedy, ambos asesinados en la década de 1960, ha sido criticado durante más de 15 años por expertos en salud pública e incluso por su propia familia debido a sus controvertidas creencias. Anunció su candidatura a la presidencia a principios de este año.

Rogan, quien habló tres horas con Kennedy durante su episodio del jueves, respondió al Dr. Hotez con un reto.

“Peter, si afirmas que lo que dice RFKjr es ‘desinformación’, te ofrezco US$100.000,00 para la organización benéfica de tu elección, si estás dispuesto a debatirlo en mi programa sin límite de tiempo”, tuiteó el sábado.

“Joe, tienes mi celular, mi correo electrónico, siempre estoy dispuesto a hablar contigo”, respondió el experto en vacunas, a quien Rogan ya había entrevistado; el anfitrión determinó que esta “no fue una respuesta”.

“Te reté públicamente porque citaste en un tuit y estuviste de acuerdo públicamente con el artículo de Vice de m*erda”, Rogan tuiteó. “Si realmente tomas en serio lo que representas, ahora tienes una gran oportunidad para un debate que llegará a la audiencia más grande que jamás haya tenido una discusión así. Si crees que alguien más está mejor calificado, propón a esa persona”.

Rogan también señaló alegremente que se había dado cuenta de otro tuit que el médico acababa de escribir y borrar, que decía: “Ponte serio, Joe, eso es lo que gastas con tus compañeros de caza en un fin de semana. Una dotación de US$50 millones (que tú/Spotify/RFK Jr. pueden pagar fácilmente), no para mí, sino para que podamos seguir fabricando vacunas sin patentes de bajo costo para los pobres del mundo. Precedida por la disculpa pública de RFK Jr”.

Eso provocó otra especie de disculpa, esta vez del Dr. Hotez.

“Sí, Joe, pensé que fue exagerado, innecesariamente provocativo, así que lo eliminé de inmediato”, tuiteó. “Pero me han lastimado las declaraciones públicas/falsas que tú/los invitados han hecho acerca de que yo soy un peón de la industria farmacéutica, cuando todo lo que hago es fabricar vacunas para los pobres del mundo. No acepto dinero de las grandes farmacéuticas”.

Continuó: “Con gusto iría y tendría una discusión significativa. Te respeto a ti y a tu programa y no quiero una relación conflictiva. Creo que podemos hacer algunos avances”.

“Y estoy abierto a varias opciones diferentes, pero que me presionen para dar una respuesta en Twitter, ahora, con una exigencia de ‘tómalo o déjalo’, yo no trabajo así”, tuiteó el médico en respuesta a Rogan, de quien vive a pocas horas de distancia en Texas. “Honestamente, ni siquiera creo que eso sea lo mejor para ti”.

“Joe, si hablas en serio sobre el tema de las vacunas + el hecho de que 200.000 estadounidenses no vacunados perecieron de forma innecesaria durante nuestras terribles olas de las variantes de covid-19 delta/BA.1 (incluidas 40.000 en nuestro estado de Texas) porque fueron víctimas de la desinformación sobre las vacunas: quiero tener esa discusión”.

Sin embargo, para no quedarse atrás, otro exresidente de Texas intervino en el debate entre el comediante y el médico. Tras la invitación de Rogan y la oferta de una donación de dinero al Dr. Hotez, Elon Musk recurrió a la plataforma que compró de forma polémica el año pasado por US$44 mil millones.

“Tal vez @PeterHotez simplemente odia la caridad”, tuiteó y agregó un tuit con emojis de fuego tres horas después.

“Le da miedo el debate público, porque sabe que está equivocado”, Musk tuiteó a Rogan sobre el médico.

“¿En serio, Elon? Esto es monstruoso”, tuiteó y repitió las cifras de muertes antes de agregar: “Por favor, no hagas esto”.

“En primer lugar, por lo general estoy a favor de las vacunas”, Musk respondió. “Estoy vacunado contra casi todo, al igual que mis hijos”.

“En segundo lugar, creo que hay una gran promesa en el ARNm sintético. Es como la medicina que pasa de lo analógico a lo digital”.

“Dicho esto, obviamente el mundo se volvió loco con el exceso de vacunación contra el ‘covid-19’. Lo tengo entre comillas, porque las secuencias de ARN cambiaron tanto que lo llamé el virus de Teseo”, Musk continuó. “Mucha gente que conozco tuvo efectos secundarios graves por las vacunas, incluyéndome a mí. No reconocerlo es una mentira”.

“En cuanto a las muertes que afirmas que se deben a covid-19, ¿por qué la nación de Suecia sigue viva?”, dijo. “Ve con Rogan y haz el debate”.

El Dr. Hotez tuiteó que no era “fácil responder cuando esos 3 se unen y forman un equipo. Ojalá pudiera ser más elocuente e inteligente cuando el momento lo exija, pero ahí está”.

El domingo por la mañana, ofreció su propio desafío al propietario de Twitter y fundador de Tesla.

“Me gustaría invitarlo a visitar nuestros laboratorios en el Texas Children’s Hospital, conocer a nuestros científicos y aprender más sobre nuestro trabajo”, tuiteó en respuesta a Musk.

El Dr. Hotez también tuiteó que, después del salvaje debate en Twitter del fin de semana, un par de antivacunas lo habían acosado frente a su casa y lo provocaron “para debatir sobre RFKJr”.

The Independent se comunicó con Twitter, Spotify, Kennedy y el Dr. Hotez.