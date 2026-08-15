Hombre que golpeó a personas en sinagoga de Manhattan enfrentará cargos de delito de odio

El hombre que golpeó a dos personas y forcejeó con agentes de seguridad en una sinagoga de Nueva York enfrentará cargos por delito de odio, informaron autoridades.

El individuo golpeó a dos personas mientras los guardias lo sacaban a toda prisa de la Central Synagogue de Manhattan el viernes en la noche, indicaron autoridades.

“Mientras la seguridad de la sinagoga lo escoltaba para sacarlo, golpeó a un miembro de la congregación, dañó propiedad de la sinagoga y luego escupió y dio un cabezazo a un integrante del equipo de seguridad”, declaró la comisionada de Policía Jessica Tisch en un comunicado.

Agregó que un sargento de policía que trabajaba como guardia de seguridad pagado en la sinagoga detuvo de inmediato al hombre y que nadie resultó gravemente herido.

Larry Montes, de 46 años, del Bronx, enfrenta dos cargos de agresión como delito de odio y un cargo de daños a la propiedad como delito de odio, entre otros cargos, precisó Tisch.

El alcalde Zohran Mamdani calificó el hecho de “horripilante”.

“Todos los neoyorquinos deben poder practicar su religión sin temor a la violencia”, publicó el alcalde en redes sociales.

La gobernadora Kathy Hochul, la fiscal general de Nueva York Letitia James y el senador demócrata Chuck Schumer estuvieron entre quienes también condenaron el ataque.

La seguridad en la sinagoga fue reforzada y los servicios de Shabat continuaron el sábado.

“Queríamos concentrarnos en la belleza de nuestra liturgia y la santidad del Shabat, pero de algún modo la sensación del mundo imperfecto y cruel sigue irrumpiendo”, dijo a los congregantes la rabina Rebecca Thau.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.