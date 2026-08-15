Demócratas aprueban dos mensajes distintos: Uno para abolir el ICE, otro para reformarlo

Los demócratas aprobaron el sábado mensajes contrapuestos sobre si abolir o reformar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo que refleja una fuerte oposición a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, pero también deja al descubierto desacuerdos dentro del partido de cara a las elecciones de mitad de mandato.

El Comité Nacional Demócrata, reunido para una reunión de verano, también dio luz verde a una serie de posturas de política pública, entre ellas una que pide “reformas concretas” del ICE y otra que plantea abolir la agencia, que ha estado en el centro de varios encuentros mortales.

El ICE ha sido un eje de movilización para sectores progresistas desde 2018, durante el primer gobierno de Trump, y el reclamo ha resurgido entre algunos en el partido tras dos tiroteos mortales recientes atribuidos a la agencia en julio.

La votación del sábado no es vinculante y no fija la plataforma del partido, que se determinará en la convención de 2028, pero refleja las distintas posturas de la agrupación sobre un tema importante. Cada candidato y legislador deberá definir sus propias posiciones sobre el asunto.

Michele Johnson, integrante del Comité Nacional Demócrata por Luisiana, quien propuso la medida para abolir el ICE, sostuvo que es momento de que los demócratas tomen postura y señaló como precedente la disolución de la agencia predecesora del ICE, el Servicio de Inmigración y Naturalización.

“Creo que una de las razones por las que la gente no confía en el partido es porque sonamos demasiado académicos", declaró Johnson. "Sonamos como de grupos focales, como de encuestas, porque nos preocupa decir lo incorrecto o hacer lo incorrecto, en lugar de simplemente plantarnos y tomar una posición”.

Sin embargo, no todos los miembros del Comité Nacional Demócrata estaban convencidos. Yvonne Reeves-Chong votó en contra de la medida argumentando que eso solo tiene el apoyo de una parte de la base mientras atraería “fuego” de otros.

“Yo sugiero enfáticamente que nos ocupemos de ganar elecciones para poder hacer las políticas que marcan una diferencia”, indicó Reeves-Chong.

El presidente del Comité Nacional Demócrata, Ken Martin, quien es de Minnesota —donde Renee Good y Alex Pretti murieron a tiros en medio de la ofensiva migratoria a principios de este año—, señaló en una entrevista que la conclusión es que los demócratas consideran inaceptable la forma en que el gobierno está manejando la inmigración, incluso a través de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

“Está claro que lo único que une a los demócratas, independientemente de su postura sobre reformar versus abolir o cualquier otra forma de cambiar lo que está ocurriendo, es que la gente cree que lo que el ICE está haciendo ahora mismo —y la CBP y el gobierno federal— debe cesar", sostuvo Martin. Tiene que haber una mejor manera”.

La inmigración siguió siendo un tema más fuerte para Trump que la economía o Irán, según una encuesta del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos publicada este mes, incluso después de que tres personas murieran en encuentros con el ICE en un lapso de menos de una semana en julio.

En general, la encuesta encontró que solo el 39% de los adultos en Estados Unidos aprueba su desempeño en inmigración, frente al 49% al inicio de su segundo mandato.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.