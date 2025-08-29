El papa León XIV destaca la virtud de escuchar al recibir premio de los agustinos de EEUU

El papa León XIV elogió la virtud de escuchar antes de hablar al recibir un premio el jueves de su orden religiosa agustina en Estados Unidos, en el día de la fiesta de San Agustín.

El pontífice reflexionó sobre la paz, el servicio y San Agustín durante un mensaje en video a sus colegas agustinos estadounidenses reunidos en Filadelfia, cerca de la Universidad de Villanova, donde León XIV estudió.

El papa, que solía llamarse Robert Prevost y en dos ocasiones fue elegido superior de la orden religiosa, agradeció a sus hermanos por el premio y enfatizó que "mucho de lo que soy se lo debo al espíritu y las enseñanzas de San Agustín".

Desde el principio de su pontificado, León XIV ha dicho que es un "hijo de San Agustín", y ha impregnado sus discursos, homilías y mensajes con las enseñanzas y valores del santo.

San Agustín de Hipona, activo en el siglo V, inspiró a la orden religiosa agustina del siglo XIII para que fuese una comunidad de frailes "mendicantes", cuya espiritualidad está arraigada en una profunda vida interior de oración, vida en comunidad y viajes en grupo en busca de la verdad en Dios.

El papa recordó el lema agustino en latín: "veritas, unitas, caritas" (verdad, unidad, amor) al explicar cómo vive su fe y vocación.

"La paz comienza con lo que decimos y hacemos y cómo lo decimos y hacemos. San Agustín nos recuerda que antes de hablar, primero debemos escuchar", afirmó.

El video fue grabado mientras el papa estaba de vacaciones en Castel Gandolfo este verano, y se transmitió en el evento organizado por la rama de los agustinos en Filadelfia, llamada la provincia de Santo Tomás de Villanueva.

Las personas que conocen a León XIV dicen que consulta ampliamente y escucha antes de tomar decisiones, pero es firme una vez que ha tomado una decisión. Rara vez habla improvisadamente, pues prefiere leer de textos preparados de antemano.

