Patrulla fronteriza arresta a 2 bomberos que combatían incendio forestal en el estado de Washington

Dos bomberos fueron detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza como parte de una investigación criminal de múltiples agencias en torno a dos contratistas que habían proporcionado un equipo de 44 personas para ayudar a combatir un incendio forestal en el estado de Washington, informaron las autoridades federales el jueves.

La Oficina de Administración de Tierras (BLM por sus iniciales en inglés) le solicitó a la Patrulla Fronteriza que ayudara a verificar la identidad de los trabajadores el miércoles, cuando las cuadrillas trabajaban en una zona remota, indicaron el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) y la Patrulla Fronteriza en un comunicado. Los agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron a dos trabajadores que se encontraban sin autorización legal en Estados Unidos y los detuvieron, informaron las agencias.

Las autoridades federales no proporcionaron información sobre la investigación de los contratistas y no respondieron de momento a preguntas sobre el caso penal.

La BLM rescindió sus contratos con Table Rock Forestry Inc. y ASI Arden Solutions Inc. —ambas con sede en Oregon— y retiró a los 42 trabajadores de las tierras federales, según el comunicado. Los dos arrestados fueron trasladados a la estación de Bellingham bajo cargos de entrada y reingreso ilegal, subrayaron las autoridades.

Ninguna de las compañías respondió el jueves a mensajes en busca de comentarios.

Los reportes iniciales que indicaban que los agentes federales habían arrestado a bomberos desataron la indignación de la senadora Patty Murray. Varios bomberos que presenciaron el incidente dijeron al The Seattle Times bajo condición de anonimato que los agentes federales detuvieron a los dos bomberos.

Murray respondió a la noticia el jueves, diciendo que el gobierno del presidente Donald Trump ha socavado la lucha contra incendios forestales al “diezmar el Servicio Forestal” y que su política de inmigración “es fundamentalmente enfermiza”.

“Aquí en el noroeste, los incendios forestales pueden y han arrasado con pueblos enteros”, expresó la demócrata en un comunicado. “Esta nueva política republicana de detener a los bomberos en el trabajo es tan inmoral como peligrosa”.

La directora de la Patrulla Fronteriza para el sector de Blaine, Rosario Vasquez, dijo en un comunicado que las acciones destacan la coordinación entre agencias federales para garantizar la integridad de las operaciones del gobierno.

“La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aplica las leyes federales de manera decidida y aborta las violaciones a las leyes de inmigración siempre que sea el caso”, declaró Vasquez.

Los bomberos combatían un incendio que ya consumió unos 36 kilómetros cuadrados (14 millas cuadradas) en el lado norte del lago Cushman en el Bosque Nacional Olympic, el cual estaba contenido en un 13% el jueves.

El senador de Oregon Ron Wyden publicó en la red social X que uno de los bomberos arrestados era residente del estado y su oficina estaba trabajando para encontrarlo. El hombre cuenta con la representación de abogados de la organización sin fines de lucro Innovation Law Lab y no han podido localizarlo.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, dijo que estaba “sumamente preocupado” por la noticia, añadiendo que los bomberos ayudan a mantener seguras a las comunidades. Añadió que su equipo se ha puesto en contacto con las agencias federales para obtener más información y “cuestionar por qué las crueles políticas de inmigración del gobierno federal se extienden ahora a individuos que combaten incendios forestales”.

Jennifer Risdal, portavoz del Equipo de Manejo de Incidentes del Servicio Forestal de Estados Unidos que supervisa los esfuerzos de extinción de incendios, dijo que estaban al tanto de las actividades de la Patrulla Fronteriza en el lugar del incendio, pero no ofreció información sobre lo sucedido.

“La operación de la Patrulla Fronteriza no interfiere con la actividad de extinción de incendios y los bomberos de Bear Gulch continúan avanzando en el control del incendio”, dijo Risdal en un correo electrónico a The Associated Press.

En el primer mandato de Trump, el DHS emitió un comunicado durante la temporada de incendios forestales de 2020 diciendo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) estaban preocupados por el impacto que los incendios podrían tener en los estados del oeste y que su máxima prioridad era “la preservación de la vida y la seguridad”.

“En consideración a estas circunstancias, no habrá iniciativas de aplicación de la ley de inmigración asociadas con evacuaciones o refugios relacionados con los incendios forestales, excepto en caso de una grave amenaza a la seguridad pública”, decía el comunicado.

El Comisionado de Tierras Públicas, Dave Upthegrove, cuya agencia supervisa los esfuerzos de lucha contra incendios forestales en Washington, dijo que estaba al tanto de las acciones de aplicación de la ley en el incendio de Bear Gulch.

“Si bien aún no tenemos todos los detalles, todo esto ocurre en un momento en que el enfoque crudo e inhumano del gobierno de Trump hacia la aplicación de las leyes de inmigración ha fomentado intencional e innecesariamente el miedo y la desconfianza entre los miembros de la población, incluidos los bomberos que arriesgan sus vidas para proteger nuestro estado”, dijo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.