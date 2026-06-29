El orgullo de los estadounidenses por la historia y la democracia de su país ha caído, según sondeos

Los estadounidenses se han sentido menos orgullosos de la historia de su país o de la forma en que funciona su democracia durante la última década, según una nueva encuesta de AP-NORC.

El orgullo de los estadounidenses por Estados Unidos en varios atributos clave — como el ejército del país y su influencia política en todo el mundo — ha disminuido desde 2017, de acuerdo con el sondeo del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Esta encuesta se realizó en abril, mientras Estados Unidos e Irán se enfrentaban por el estrecho de Ormuz en una guerra prolongada que comenzó con ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Un nuevo sondeo de Gallup también concluye que sólo el 53% de los adultos en Estados Unidos se sienten “extremadamente” o “muy” orgullosos de ser estadounidenses, el nivel más bajo en la tendencia que se remonta a 2001.

Los resultados apuntan a un descenso generalizado del sentimiento patriótico durante un periodo turbulento que incluyó la mayor parte del primer mandato del presidente Donald Trump, la pandemia de COVID-19 y el aumento de la inflación que contribuyó a una reacción en contra del entonces presidente Joe Biden. Ese lapso también abarca el regreso de Trump a la Casa Blanca, donde ha tomado medidas más agresivas en materia de inmigración y en asuntos en el extranjero.

Gran parte de la caída del optimismo proviene de los demócratas, que se han sentido cada vez más desencantados con el país desde el primer mandato de Trump.

Al mismo tiempo, la mayoría de los adultos en Estados Unidos afirma que ser estadounidense es “extremadamente” o “muy” importante para su identidad, lo que subraya un vínculo duradero, incluso mientras algunos se vuelven cada vez más críticos con el pasado del país o las acciones actuales del gobierno.

Baja el orgullo estadounidense por las fuerzas armadas y la democracia

El orgullo de los estadounidenses por la forma en que funciona la democracia en su país ha disminuido 14 puntos porcentuales, al pasar del 42% en febrero de 2017 al 28% actual.

Además, el orgullo de los estadounidenses por sus fuerzas armadas ha caído 19 puntos porcentuales desde 2017, y el orgullo por la historia de Estados Unidos ha disminuido 14 puntos porcentuales. En cada caso, la caída está impulsada en gran medida por los demócratas, aunque también hay cierto movimiento entre los independientes.

Karla Galdamez —una demócrata de 48 años que antes enseñaba historia de Estados Unidos— considera que el país ha retrocedido bajo el mandato de Trump. Aunque la californiana no se siente orgullosa de Trump, está satisfecha con lo lejos que ha llegado Estados Unidos en 250 años.

“Es un país que realmente quería ser diferente y realmente quería ser mejor”, afirmó. “A pesar de parte de la historia tan fea que tenemos de segregación y esclavitud... si miras la trayectoria de los últimos 250 años, no hemos hecho más que mejorar y avanzar hacia una nación más igualitaria”.

Según el nuevo sondeo de Gallup, sólo el 14% de los demócratas y el 28% de los independientes dicen sentirse “extremadamente” orgullosos de ser estadounidenses, en comparación con el 70% de los republicanos.

La encuesta de AP-NORC encontró que los republicanos son especialmente propensos a sentirse orgullosos de las fuerzas armadas del país. Cerca de 9 de cada 10 republicanos dicen que el ejército los hace sentir “extremadamente” o “muy” orgullosos, frente a aproximadamente 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos.

Samantha Fulks, una mujer de 40 años en San Antonio, Texas, dice que se siente orgullosa de ser estadounidense y no lo oculta. La republicana texana exhibe ese orgullo con una bandera estadounidense en el jardín delantero —además de banderas de Trump en el patio trasero— y planea vestir de rojo, blanco y azul el 4 de julio. Fulks proviene de una familia militar y, aunque cree que la participación del país en Irán es innecesaria, sigue siendo una orgullosa partidaria de las fuerzas armadas.

“Todavía apoyo a nuestras tropas sin importar lo que hagan”, expresó Fulks.

Ser estadounidense importa más para la identidad personal entre republicanos y adultos mayores Matt Stafford, un hombre de 39 años en Massachusetts, se siente orgulloso de ser estadounidense, aunque el sistema político de Estados Unidos le frustra.

Tiene tatuada un águila calva en la espalda para representar a Estados Unidos, sus libertades y “todas las cosas que se supone que debemos defender como país”. Pero, pese a ese orgullo nacional, a menudo se siente frustrado por los políticos de ambos bandos. Stafford —un centrista que se describe como “políticamente sin hogar”— quiere que demócratas y republicanos colaboren para velar por sus electores en el corazón del país.

“Amo a Estados Unidos, pero nuestro mayor problema es cómo estamos empujando a ambos lados —como la izquierda y la derecha— hacia los extremos”, señaló.

Para muchos estadounidenses, su partidismo suele estar entrelazado con su identidad nacional. La encuesta concluye que los republicanos tienen mucha más probabilidad que los demócratas o los independientes de decir que ser estadounidense es “extremadamente” o “muy” importante para su identidad personal.

Los jóvenes también tienen mucha menos probabilidad que las personas mayores de decir que ser estadounidense es muy importante para su identidad personal. Cerca de tres cuartas partes de los estadounidenses de 60 años o más dicen que ser estadounidenses es muy importante para ellos, en comparación con apenas alrededor de un tercio de los adultos en Estados Unidos menores de 30.

La raza o la etnia importa más para muchos estadounidenses negros

La encuesta de AP-NORC encontró que la gran mayoría de los estadounidenses negros —el 73%— dice que su raza o etnia es “extremadamente” o “muy” importante para la forma en que se ven a sí mismos, una proporción mayor que la de quienes dicen eso sobre ser estadounidenses.

Vincent Harris, un hombre de 60 años en California, dice que su identidad como hombre negro está por encima de otros atributos para él debido a la forma en que se trata a los hombres negros en Estados Unidos.

“Mucha gente les tiene miedo a los hombres negros solo porque somos negros y somos hombres. Y eso es una locura”, manifestó Harris. “La gente ni siquiera te toma por quien eres como persona; solo mira tu raza”.

Aproximadamente la mitad de los estadounidenses hispanos dicen que su raza o etnia es muy importante para ellos, en comparación con el 22% de los estadounidenses blancos.

Los adultos negros e hispanos también tienen más probabilidad que los adultos blancos de decir que la ascendencia de su familia o su país de origen es muy importante para su identidad personal.

Harris, que se identifica como un hombre gay, dice que ser estadounidense es “algo maravilloso” por las libertades que tienen los estadounidenses, pese a los obstáculos que ha tenido que superar.

“Es genial ser estadounidense, independientemente de la raza, el género, la orientación sexual, la religión o lo que sea. Mientras tengas esa libertad de elección como estadounidense, eso es algo grandioso”, afirmó Harris. “Ahora mismo, no viviría en ningún otro país del mundo. Estoy aquí. Me encanta”.

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La encuesta de AP-NORC a 2.596 adultos se realizó del 16 al 20 de abril utilizando una muestra extraída del panel AmeriSpeak de NORC, basado en probabilidades y diseñado para ser representativo de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para los adultos en general es de más o menos 2,6 puntos porcentuales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.