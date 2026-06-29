Desfiles en Nueva York y San Francisco cierran el Mes del Orgullo LGBTQ+

Las celebraciones del Mes del Orgullo en Estados Unidos alcanzaron su punto máximo el domingo con grandes desfiles en Nueva York, San Francisco y algunas otras ciudades en el aniversario del levantamiento de Stonewall de 1969, que aceleró y transformó el movimiento moderno por los derechos LGBTQ+.

Los eventos del Orgullo suelen mezclar celebración y llamados a la acción, reflejando los vientos políticos, el clima cultural y las noticias en torno a los derechos LGBTQ+.

Los desfiles y festivales de este mes en todo Estados Unidos se han desarrollado mientras el presidente, Donald Trump, trabaja para revertir los derechos de las personas transgénero y las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión. Entre otras medidas, el gobierno del republicano retiró a principios de este año una bandera arcoíris del Orgullo del Monumento Nacional Stonewall, aunque finalmente dio marcha atrás en medio de una demanda.

“Mientras se borran eventos y símbolos LGBTQIA+, es vital que nuestra comunidad tenga espacios seguros para presentarse y marchar, para dejar claro: estamos aquí. No nos borrarán”, afirmó en un comunicado el viernes Chris Piedmont, portavoz de los organizadores del desfile de Nueva York, Heritage of Pride.

Carlos Duarte llegó desde Long Island para asistir al desfile de Nueva York.

“Es muy importante para nosotros estar aquí… estar todos juntos por el amor, la paz y para mostrarle al mundo quiénes somos”, comentó Duarte.

Mientras tanto, varios gobernadores republicanos han promulgado designaciones para junio afines al conservadurismo, como “Mes de la Familia Nuclear”, a veces describiéndolas abiertamente como un contrapeso al Orgullo. Otros destacados políticos republicanos, incluido el vicepresidente JD Vance, criticaron la respuesta de las Grandes Ligas de Béisbol a algunos jugadores de los Gigantes de San Francisco que añadieron versículos bíblicos a las gorras de la Noche del Orgullo con temática arcoíris que se les entregaron.

En ese contexto, la Marcha del Orgullo de Nueva York y el Desfile del Orgullo de San Francisco se propusieron reforzar sus legados como algunas de las celebraciones de este tipo más grandes y antiguas del mundo.

Ambas se remontan a eventos realizados en 1970 para conmemorar la rebelión de Stonewall del 28 de junio de 1969, cuando la clientela de un bar gay de Nueva York llamado Stonewall Inn resistió una redada policial y terminó desencadenando una ola de activismo.

El Stonewall Inn sigue siendo un bar. El monumento de Stonewall se centra en un pequeño parque al otro lado de la calle, a aproximadamente media milla (unos 0,8 km) del recorrido de la Marcha del Orgullo en su punto más cercano.

La más reciente Marcha por la Liberación Queer, fundada por activistas que consideraban que la Marcha del Orgullo era demasiado corporativa y oficial, también se realizó en Manhattan el domingo.

Este año, algunos activistas por los derechos de las personas trans presionaron a los organizadores del Orgullo para que impidieran que marcharan contingentes de algunos hospitales de la ciudad de Nueva York, porque las instituciones anunciaron en meses recientes que dejarían de proporcionar tratamientos a jóvenes transgénero.

Christen Clifford, madre de dos hijos trans, dijo durante una conferencia de prensa antes del desfile que la ciudad de Nueva York necesita hacer cumplir las leyes estatales que protegen la atención de confirmación de género.

“¿Cómo pueden permitir que instituciones que están dañando activamente a niños queer marchen en el Orgullo?", preguntó Clifford. "Espero que el Orgullo de la ciudad de Nueva York prohíba a estos hospitales participar en cualquier desfile del Orgullo futuro hasta que reanuden la atención, y para que familias como la mía sepan que están escuchando nuestras preocupaciones”.

La suspensión se produjo en medio de amenazas de recorte de fondos por parte del gobierno de Trump, y al menos algunos de los hospitales también recibieron citaciones del Departamento de Justicia federal para obtener historiales médicos de pacientes transgénero. Un juez ha bloqueado temporalmente la solicitud de documentos.

Heritage of Pride indicó que ha estado conversando con los hospitales sobre el tema. El grupo también señaló que los contingentes del desfile están organizados por grupos de empleados LGBTQ+, no por los principales administradores responsables de las decisiones sobre la atención.

Se envió un mensaje a los organizadores del Orgullo de San Francisco para preguntar si enfrentaban cuestionamientos similares.

Otras ciudades con desfiles del Orgullo el domingo incluyen Seattle, donde un partido de fútbol del Mundial el viernes adquirió una dimensión del Orgullo después de que los países de los equipos involucrados —Irán y Egipto— intentaran sin éxito que se cancelaran las celebraciones.

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Fischer informó desde Fort Lauderdale, Florida.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.