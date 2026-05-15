Hawai promulga nueva ley que limita influencia corporativa en la política

El gobernador de Hawai, el demócrata Josh Green, promulgó el jueves una ley que emplea un enfoque novedoso para reducir la influencia de corporaciones y "grupos de dinero oscuro", las cuales han podido gastar fondos ilimitados en la política desde que la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo en 2010.

La ley, que entra en vigor el 1 de julio de 2027, redefine a las corporaciones de una manera que les impide gastar dinero en materia electoral. En Montana, un grupo de voluntarios está reuniendo firmas con la esperanza de llevar a votación un asunto similar en noviembre próximo.

El fallo del máximo tribunal en el caso de Citizens United contra la Comisión Federal Electoral anuló una prohibición al gasto corporativo y sindical en materia electoral, siempre que no realicen donativos directos a una campaña. El caso se originó luego de que Citizens United, un grupo conservador, quiso lanzar una campaña publicitaria en televisión para promover su película contra Hillary Clinton, quien era candidata a la presidencia en 2008.

El fallo ha beneficiado tanto a demócratas como a republicanos. OpenSecrets, un grupo de control del financiamiento de campañas, registró más de 4.000 millones de dólares en gasto político externo durante las elecciones federales de 2024 —casi 12 veces más que en 2008.

Parte de ese dinero provino de grupos de dinero oscuro que no están obligados a revelar a sus donantes, y el Brennan Center for Justice contabilizó un monto sin precedentes de 1.900 millones de dólares en ese tipo de gasto en 2024. El dinero oscuro también ha influido en algunas contiendas a nivel estatal.

La oficina de la fiscal general de Hawai, la demócrata Anne Lopez, se opuso a la medida del estado, argumentando en parte que será difícil y costoso defenderla en los tribunales.

“Hawai está dando un paso valiente y audaz para retirar el dinero corporativo y el dinero oscuro de la política de Estados Unidos", declaró Tom Moore, investigador del Center for American Progress, que elaboró la estrategia legal en la que se basa la ley. La medida "enviará un poderoso mensaje que se escuchará fuerte y claro a través del Pacífico y en el territorio continental”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.